Disagi e imprevisti per Elisabetta Gregoraci alle sfilate, dalla caduta all’auto “rubata” Non è tutto oro quello che luccica: anche le sfilate della Fashion Week hanno i loro disagi! C’è chi li nasconde e chi ci scherza sù, come Elisabetta Gregoraci. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

Per influencer e celebrities è tempo di Fashion Week. Da diversi giorni Milano ospita le sfilate delle collezioni Autunno/Inverno 2025-26: mancano all'appello poche Maison, poi l'evento si chiuderà e darà appuntamento a settembre, col nuovo calendario. Elisabetta Gregoraci è ospite fissa della Settimana della Moda milanese: l'anno scorso ha partecipato anche in veste di modella, sfilando per il brand Pin-Up Stars. Stavolta ha fatto solo da spettatrice…e non è mancato qualche imprevisto.

Cosa è successo a Elisabetta Gregoraci alle sfilate

Elisabetta Gregoraci era tra gli ospiti della sfilata di Elisabetta Franchi, lo show che ha dato avvio alla sua Settimana della Moda. È stata poi la volta di quello di Ermanno Scervino, a cui erano presenti anche Tony Effe e la fidanzata Giulia De Lellis. La coppia e la showgirl hanno avuto modo di salutarsi e in realtà, non è mancato anche un piccolo momento di imbarazzo, immediatamente tramutato in un'occasione per farsi una risata, senza prendersi troppo sul serio.

I due fidanzati, infatti, si sono resi protagonisti di una innocente gaffe: stavano salendo sull'automobile sbagliata, per l'appunto quella della showgirl! "È per Elisabetta Gregoraci" ha detto loro l'autista, capendo subito il benevolo errore. Elisabetta Gregoraci non si è scomposta quando si è accorta del tentativo innocente di "rubarle l'auto" e li ha salutati con affetto, prima di salire sulla vettura che la stava attendendo all'uscita.

Ma a proposito di incidenti, se ne è verificato anche un altro. In un primo momento, Elisabetta Gregoraci lo ha tenuto nascosto, aggiornando fan e follower solo in un secondo momento. "Ieri non ho avuto il coraggio di raccontare. Ho fatto un volo a terra, un disastro. Se mi sono spaccata il ginocchio piango" ha ammesso, facendosi vedere alle preso col ghiaccio sul naso dolorante e sulla gamba, gli effetti della caduta. "Mi è andata di lusso" ha aggiunto.

Ciliegina sulla torta: le è stata recapitata una torta sbagliata! Pochi giorni fa, infatti, è stato il suo compleanno e lo ha festeggiato al Billionaire di St Moritz. In hotel deve esserci stato un errore e qualcuno le ha consegnato un dolcetto di auguri destinato (come si legge dal bigliettino) a una certa Olivia. La showgirl ha candidamente ammesso di essersene accorta troppo tardi, ma neppure questo le ha tolto il sorriso.

Elisabetta Gregoraci ci ha scherzato sù assieme ai follower, svelando anche il lato nascosto delle sfilate, solitamente presentate come eventi patinati dove tutto funziona alla perfezione, dove tutto è abiti griffati, lusso, foto in posa. Invece l'imprevisto e il disagio possono insinuarsi anche qui: basta solo non prenderla troppo a male!