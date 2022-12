Elettra Lamborghini in animalier: la sua fantasia preferita è quella leopardata Il must have dei look di Elettra Lamborghini è la fantasia leopardata: la ama a tal punto da averla anche tatuata sul lato B!

A cura di Giusy Dente

Elettra Lamborghini in Gaelle Paris

Il must have dei look di Elettra Lamborghini è la fantasia animalier, in particolare quella leopardata che è da sempre la sua passione. Non a caso, quando si è trattato di firmare una propria capsule collection in collaborazione con Yamamay, non ha avuto dubbi su quale stampa usare! Questo disegno le piace a tal punto, da aver deciso di imprimerlo anche sulla pelle. La cantante ha diversi tatuaggi sul corpo ma è famosa soprattutto per il lato B maculato, un tattoo che si estende sul gluteo e sul fianco sinistri. E ha un tattoo maculato anche sulla spalla sinistra. Non hanno un significato simbolico segreto, li ha fatti unicamente per una questione estetica.

Elettra Lamborghini in Gaelle Paris

Elettra Lamborghini, passione animalier

Il guardaroba di Elettra Lamborghini è ricchissimo di capi di abbigliamento e accessori leopardati: questa è la fantasia in cui la Twerking Queen si riconosce di più. È una donna energica e grintosa, dallo stile audace. Il total look animalier è il suo preferito, con macchioline dalla testa ai piedi: meglio ancora se griffato!

Elettra Lamborghini in Gaelle Paris

Porta con sé questa fantasia sia nella quotidianità dei look casual, che in spiaggia: nella valigia delle vacanze un bikini leopardato non manca mai, mentre la tuta animalier è perfetta per coniugare stile e comodità, senza passare inosservata. Il nuovo look animalier della cantante è firmato Gaelle Paris.

in foto: body Gaelle Paris

Elettra Lamborghini ha abbinato un body con profonda scollatura a V e un paio di pantaloni a zampa. Sul sito ufficiale del brand costano entrambi 129 euro. Abbinati danno un effetto finale simile a quello di una jumpsuit, essendo sui capi dalla silhouette aderentissima, con il punto vita ben enfatizzato.

in foto: pantaloni Gaelle Paris

La