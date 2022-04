Elettra Lamborghini in intimo, abbina reggiseno e micro slip al tatuaggio maculato Elettra Lamborghini si è goduta il sole e il mare di Miami Beach. Ne ha approfittato per sfoggiare alcuni capi della linea di intimo che porta il suo nome: non potevano che essere in stampa maculata!

A cura di Giusy Dente

Elettra Lamborghini fino a qualche ora fa era a Miami Beach assieme a suo marito, Afrojack. I due poi si sono spostati in volo a Costa Mesa, in California, come ha testimoniato nelle Instagram Stories. Prima di mettersi in viaggio, la cantante ha avuto modo di godersi un po' di relax in riva al mare. Due settimane fa era a Sharm El Sheikh con le amiche: le sue foto in bikini hanno mandato i fan in tilt. La 27enne ama particolarmente i micro bikini con tanga e reggiseno a fascia oppure a triangolo. Per questo, quando si è trattato di realizzare una propria capsule collection, non ha avuto dubbi su come realizzare i due pezzi!

Elettra Lamborghini in intimo animalier

In tanga e reggiseno Elettra Lamborghini si sente particolarmente a proprio agio, a tal punto da realizzare una capsule collection tutta sua. L'ereditiera ha firmato una linea con Yamamay, che include abbigliamento per la notte e intimo in edizione limitata. Tutto è ispirato alla sua personalità eclettica e grintosa, al suo stile audace e sexy. I capi sono ovviamente con pattern animalier. La cantante, infatti, ha fatto del maculato un vero e proprio tratto distintivo: ha anche un tatuaggio così sul lato B.

A tal proposito, ha sempre dichiarato di essere assolutamente naturale: il suo sedere non è rifatto, niente plastica né chirurgo insomma. A fare da fil rouge nella collezione ci sono anche il lettering che recita "Electric at Heart" e il claim "Te amo, te quiero, Tequila" presente su alcuni capi, che rimanda ovviamente alla hit Pistolero. Nelle foto condivise sul social Elettra Lamborghini indossa in triangolo imbottito e senza ferretto in stampa animalier, con elastico rosa a contrasto. Lo ha abbinato a un perizoma dal taglio audace e sexy, proprio come lei!