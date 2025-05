video suggerito

Elettra Lamborghini viaggia in jet privato con due borse firmate da oltre 100mila euro Elettra Lamborghini sta tornando da un viaggio di compleanno a Las Vegas e Miami e sui social ha mostrato le borse che ha portato a bordo del suo jet privato: ecco chi le ha firmate e quanto costano. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo scorso 17 maggio Elettra Lamborghini ha compiuto 31 anni ma, nonostante siano passati 10 giorni, sta continuando a festeggiare. Ha dato il via alle celebrazioni con un party a sorpresa organizzato dagli amici (con tanto di torta maculata), poi il giorno dopo è partita alla volta dell'America in compagnia del marito Afrojack. Il "birthday trip" è cominciato a bordo di un jet privato, è continuato con torta e candeline spente ad alta quota e si è concluso con una visita a Las Vegas. Nei giorni successivi l'ereditiera ha fatto visita alla sua casa di Miami, dove si è goduta il mare e il sole rovente, mentre nelle ultime ore si è rimessa di nuovo in volo per tornare in patria. In quanti hanno notato le sue borse da viaggio extra lusso che ha sfoggiato sui social?

Le borse da viaggio di Elettra Lamborghini

Non è una novità che Elettra Lamborghini ami la moda di lusso, anzi, in più di un'occasione sui social ha mostrato gli abiti e gli accessori griffati che acquista durante le sessioni di shopping "matto". Ora che sta rientrando da Miami ha pensato bene di fare un primo piano sulle sue borse da viaggio. Sullo sfondo di una poltrona in pelle del suo jet privato, ha immortalato due bag firmate Hermès che ha usato al posto dei classici trolley e borsoni. La prima, quella più "economica", è una Birkin in pelle di struzzo bianca, un modello arricchito da un foulard in tinta intorno ai manici, il suo prezzo? Delle varianti simili in colori differenti sugli e-commerce di moda vengono vendute a oltre 50.000 euro.

Le Birkin bag di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha una Birkin con tasche multiple

La vera chicca, però, è la borsa maxi sullo sfondo. Si tratta sempre di una Birkin di Hermès ma di una edizione davvero esclusiva: si chiama Caban Togo, è grande 50 cm ed è contraddistinta da alcune multi-tasche sul davanti che danno vita a una sorta di "effetto cargo". Non mancano le serrature, i lucchetti e i manici rigidi. Quanto costa questo gioiellino? Disponibile su alcuni e-commerce di moda di lusso, viene venduta a 69.719 euro. Insomma, a quanto pare Elettra non riesce a fare a meno del lusso, soprattutto quando viaggia. Quali migliori bag di queste avrebbe potuto scegliere per volare a bordo del suo jet?

Birkin 50 Caban Togo