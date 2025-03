video suggerito

La nuova borsa di Elettra LAmborghini è d’oro e costa oltre 80mila euro Elettra Lamborghini si sta godendo il relax nella sua casa di Miami e ne ha approfittato per darsi allo shopping di lusso: chi ha firmato e quanto costa la sua nuova borsa d’oro? Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elettra Lamborghini è stata una delle grande protagoniste del Festival di Sanremo 2025, sul cui palco ha ricoperto i panni di co-conduttrice insieme a Miriam Leone e Katia Follesa durante la terza serata. Non era la sua prima volta all’Ariston ma, tra sfilate sulla scalinata e abiti da sogno, è riuscita lo stesso a provare una grandissima emozione. Ora per lei è tempo di relax: insieme al marito Afrojack è volata nella sua casa sul lungomare di Miami e ha approfittato dell’atmosfera vacanziera per darsi allo shopping di lusso. In quanti sanno quanto vale la sua nuova borsa total gold?

La borsa di lusso acquistata da Elettra Lamborghini

Non è una novità che Elettra Lamborghini ami il lusso e le griffe, anzi, in più di un’occasione si è servita dei social per mostrare le chicche acquistate durante le sessioni di shopping, ma questa volta si è letteralmente superata. A poche ore dall’arrivo a Miami ha aggiunto una nuova borsa “gioiello” alla sua collezione. Al motto di “Golden bag for a golden lady like me”, ovvero “Una borsa oro per una ragazza d’oro come me”, ha fatto un primo piano su una Kelly bag di Hermès total gold a effetto metallizzato e, a giudicare dal fatto che è ancora nell’iconica scatola arancione della Maison, non l’ha ancora mai usata.

La Kelly bag di Elettra Lamborghini

Quanto costa la borsa di Hermès total gold

Qual è la Kelly bag acquistata da Elettra Lamborghini? Si tratta di un modello mini Chevre Mysore prodotto in edizione limitata per le Olimpiadi 2024. È in pelle oro metallizzata (chiara ispirazione alle medaglie olimpiche) ed è contraddistinta dall’iconica chiusura con fibbia sul davanti. Quanto costa? Disponibile sugli e-commerce di moda di lusso, viene venduta a oltre 80.000 euro (anche se è possibile trovarla a 40.000 euro in versione usata). Insomma, è chiaro che Elettra non badi a spese per la sua collezione di borse di lusso: del resto, chi riuscirebbe a resistere di fronte a questo “gioiellino” total gold?

La Kelly bag gold di Hermès