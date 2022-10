Elettra Lamborghini si dà allo shopping di lusso: galosce da mille euro (ma sono del colore sbagliato) Elettra Lamborghini si è data allo shopping di lusso nelle ultime ore: ha acquistato un paio di stivali da pioggia griffati. L’unico “inconveniente”? Solo una volta arrivata a casa si è resa conto che erano del colore sbagliato.

Elettra Lamborghini non ha mai nascosto la sua passione per le griffe e, considerando il fatto che vanta un patrimonio da capogiro, non si fa mancare davvero nulla nel suo armadio. Certo, a differenza di molte colleghe dello spettacolo preferisce non ostentare le sue possibilità economiche, ma di tanto in tanto si concede abiti e accessori di lusso con il logo delle grandi Maison fashion in bella vista. Nelle ultime ore, ad esempio, si è data allo shopping e ha acquistato un paio di galosce di gomma per prepararsi all'arrivo delle piogge autunnali. L'unico piccolo "inconveniente"? Solo una volta arrivata a casa si è resa conto del fatto che non erano del colore che aveva chiesto.

Quanto costano gli stivali da pioggia di Elettra Lamborghini

Con l'inizio dell'autunno cominciano ad arrivare anche le prime giornate di forti piogge e spesso ci si ritrova a dover affrontare i temporali con degli outfit che non si rivelano totalmente adeguati. Elettra Lamborghini si è premunita e fin da ora ha acquistato le classiche galosce. Ha puntato tutto su un modello firmato Chanel, lo stesso che in passato aveva già sfoggiato Ilary Blasi. Si tratta dei classici stivali da pioggia di gomma e senza tacco, la cui particolarità sta nel fatto che sono decorati con l'iconica doppia C stampata a contrasto sul davanti. Qual è il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison vengono venduti a 1.150 euro e sono disponibili in nero, beige e beige scuro. Elettra, però, ne ha scovata una variante davvero esclusiva in un colore che sembra essere un verde militare molto scuro.

Le galosce Chanel

Elettra Lamborghini e gli "inconvenienti" con lo shopping

Sebbene si tratti di un accessorio per il quale non tutti sarebbero disposti a spendere oltre mille euro, Elettra ha "dimenticato" di controllare il prodotto prima di uscire dalla boutique. Il risultato? Non appena ha aperto la scatola si è resa conto che gli stivali non erano del colore che aveva scelto. Non ha esitato a raccontare tutto sui social, immortalando le scarpe da pioggia in primo piano accanto alla didascalia: "Quel momento in cui compri qualcosa e una volta aperta a casa ti rendi conto che ti hanno impacchettato il colore sbagliato". Insomma, la Lamborghini ha peccato di ingenuità durante la sessione di shopping: cambierà li stivali o li terrà così come sono?

