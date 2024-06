video suggerito

Uscire con le ciabatte da hotel: ci pensa Balenciaga con le pantofole in spugna da 650 euro Le ciabatte di spugna, come quelle fornite dagli hotel ai loro ospiti, si sono prese la moda. Balenciaga le ha inserite nella collezione Autunno 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Dicono che siano uno degli oggetti più rubati in hotel, assieme agli asciugamani e ai prodotti beauty da bagno (saponette, travel size di shampo e balsamo): dalle camere d'albergo le ciabatte di spugna spariscono sempre. Per qualcuno è un rituale, per qualcuno un furto in piena regola da evitare, fatto sta che le tanto agognate ciabattine ormai sono molto più di un souvenir delle vacanze, da portare con sé a casa. La moda e il settore luxury si sono accorti di loro e le hanno elette a oggetto di culto, protagoniste delle sfilate e desiderate dalle celebrity. Anche Balenciaga le ha inserite nella collezione Autunno 2024 e sono in vendita sul sito ufficiale.

Le pantofole da hotel si prendono la moda

Sulla passerella della collezione Autunno 2024, Demna Gvasalia ha portato una serie di oggetti che hanno reso la sfilata unica. Il Direttore Creativo della Maison ha immerso lo slow nel mood hollywoodiano, soffermandosi su quegli elementi tipici del mondo losangeliano d'elite come l'ossessione per il benessere, i cibi healty e le palestre yoga. Ecco quindi le shopper col logo di Erewhon (un famoso market di lusso specializzato in prodotti salutari), una clutch a forma di bicchiere da caffè americano, le tute simili a quelle gettonatissime negli anni Duemila firmate Juicy Couture.

Impossibile non citare poi le Hotel Mule: un paio di sabot di spugna simili in tutto e per tutto a quelle tipiche degli hotel di lusso, che vengono fornite ai loro ospiti (e che presto smetteranno forse di esistere). Il riferimento è alle star, intente a prendere il sole in terrazza o a godersi l'idromassaggio nei centri benessere. Le "ciabatte brutte" diventano quindi "scarpe a tutti gli effetti" per uscire e conquistare il fashion system. Balenciaga non è la sola Maison che ha puntato sulle slippers.

Le hanno fatte anche Chrome Hearts (sono le preferite di Kim Kardashian e costano 640 euro) e The Row. Le ciabatte di Balenciaga con la punta arrotondata hanno il motivo champion city ricamato sulla tomaia e costano 650 euro. Sono pensate per la città, per emulare le celebrity quando vengono paparazzate per strada, coi loro look sono in apparenza casuali e trasandati, come se avessero indossato le prime cose trovate nell'armadio. Durante la sfilata, le ha portate in passerella un modello che indossava un paio di jeans scuri e una pelliccia animalier. In quanti pronti a emularlo?