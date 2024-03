Balenciaga firma il nuovo oggetto del desiderio: occhiali da 2500 euro sold out in 3 giorni Tutti vogliono i nuovi occhiali di Balenciaga dal design futuristico. A distanza di pochi giorni dal rilascio risultano già esauriti sul sito ufficiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

24/7 di Balenciaga

Balenciaga durante la Paris Fashion Week ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2024-25. Erano presenti celebrity provenienti da ogni parte del mondo: Serena Williams, Ashley Graham, Isabelle Huppert, Vittoria Ceretti, Eva Herzigova, Ashley Graham, Immancabilmente, tra gli ospiti c'era anche Kim Kardashian, amica di vecchia data della Casa di Moda. L'imprenditrice ha attirato l'attenzione al suo arrivo, perché aveva il cartellino attaccato al vestito (oltre alle dita fasciate per un infortunio): nessuna svista ovviamente, ma un riferimento alla sfilata.

24/7 di Balenciaga

Balenciaga, infatti, ha presentato una collezione incentrata sul concetto di lusso, sui suoi eccessi, sul senso di questa ossessione per la sovraproduzione e per gli armadi pieni di roba, spesso inutilizzata: capi che appunto, restano lì con tanto di etichetta. Ovviamente questa collezione non è ancora in vendita, ma la Maison ha fatto una piccola eccezione. Ha svelato in anticipo un accessorio, che a quanto pare è stato particolarmente apprezzato.

Kim Kardashian indossa gli occhiali di Balenciaga

Tutti vogliono gli occhiali mascherina

Non ci è voluto molto affinché i nuovi occhiali da sole di Balenciaga diventassero virali, al punto da andare sold out nel giro di pochi giorni. Gli occhiali mascherina di Balenciaga dal design futuristico, i "24/7 Mask", sono stati il primo accessorio della nuova collezione svelato da Balenciaga, in anticipo. Oltre a portarli in passerella, li aveva sul viso Kim Kardashian al suo arrivo a Parigi. Il modello, realizzato in poliuretano nero, fa parte di un lancio esclusivo messo online subito dopo la sfilata (assieme ad alcune T-shirt). Si tratta di una limited edition in tre colorazioni.

balenciaga.com

Sia il modello nero che quelli bianco e marrone sono andati sold out in soli tre giorni, sul sito ufficiale del brand, venduti singolarmente a 2500 euro. Diverse sono le particolarità, che li rendono diversi dal solito: sono un "monopezzo", avvolgono la parte alta del viso con lenti spesse e non c'è un'asticella che va dietro l'orecchio, bensì ci sono due fori. Insomma, si fondono ergonomicamente col viso di chi li indossa, diventando quasi una seconda pelle. Per sviluppare questi occhiali sono serviti mesi, per mandarli sold out sono bastati tre giorni.

Kim Kardashian indossa gli occhiali di Balenciaga