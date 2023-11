Kim Kardashian, look gotico con fiori neri per l’evento di beneficenza a Los Angeles Per un evento di beneficenza a Los Angeles, Kim Kardashian sceglie un total look piuttosto gotico con capelli effetto bagnato e ricami floreali neri.

A cura di Arianna Colzi

Kim Kardashian

Tra un lancio di Skims e una puntata di The Kardashians, Kim Kardashian ha preso parte a un evento di beneficenza a Los Angeles per l'organizzazione no profit Baby2Baby, che si occupa di fornire beni di prima necessità ai bambini in difficoltà in diverse aree degli Stati Uniti. Un tema che sta particolarmente a cuore alla più celebre delle sorelle Kardashian che è madre di quattro figli. Sul gray carpet popolato di tantissime star, la 43enne ha indossato un look quasi gotico.

Il total look di Kim Kardashian

L'outfit da principessa gotica di Kim Kardashian

Per l'occasione, Kim Kardashian ha indossato un abito con strascico effetto nude di Balenciaga. Il vestito, accollato e con le maniche lunghe con dettagli in pizzo nero, è impreziosito da fiori neri ricamati lungo tutta la silhouette dell'abito. L'outfit era completato da una cintura in pelle nera, che evidenziava il punto vita formando un fiocco, e da un paio di stivali sempre nude che si univano alla sottoveste del vestito.

I fiori neri sull’abito di Kim Kardashian

L'abito fa parte della collezione Autunno/Inverno 2023-2024 firmata da Demna Gvasalia, designer di Balenciaga e amico personale di Kim Kardashian. La star è stata uno dei primi volti voluti dal creativo georgiano una volta nominato head designer della Maison. Tuttavia, dopo lo scandalo degli "orsacchiotti bondage" protagonisti di una campagna del brand, Kardashian aveva smesso di collaborare con Balenciaga e di indossarne i capi per via di quelle aveva definito "immagini disturbanti".

L’abito a fiori nero di Balenciaga Autunno/Inverno 2023–2024

Recentemente, però, la star pare essere tornata sui suoi passi, scegliendo nuovamente di indossare i capi della Maison e prendendo parte al look book dell'ultima sfilata di Balenciaga a Parigi. Per la collezione Primavera/Estate 2024 disegnata da Demna, Kim Kardashian aveva scelto un hair look effetto bagnato. Una scelta riproposta anche in quest'ultimo red carpet, dove i suoi celebri capelli corvini sono lasciati sciolti con effetto wet. Un total look decisamente gotico.