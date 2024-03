Balenciaga copia Hermès? La nuova borsa ha la stessa chiusura della Birkin Avete notato che nella collezione A/I 2024-25 di Balenciaga c’era una borsa molto simile alla Birkin bag di Hermès? Ecco per quale motivo non si tratta di una semplice imitazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Balenciaga era tra le Maison più attese alla Paris Fashion Week e a quanto pare non ha deluso le aspettative degli appassionati di moda. Con lo show andato in scena ieri mattina Demna Gvasalia ha letteralmente messo in discussione l'intero mondo del lusso. Tra etichette ancora agganciate ai vestiti, abiti nati dalla stratificazione di altri accessori e oggetti di seconda mano acquistati su eBay e trasformati in inviti per gli ospiti, lo stilista si è chiesto se la moda così come viene concepita oggi abbia ancora senso o se sia diventata solo ipersatura di contenuti tutt'altro che creativi. Per lui il nuovo lusso è la creatività, l'unico dettaglio che al momento sembra essere raro e "finito". Per quale motivo, dunque, sembra aver "imitato" l'iconica Birkin bag di Hermès?

Balenciaga, la borsa da avere è oversize

La collezione Autunno/Inverno 2024-25 di Balenciaga presentata ieri a Parigi è una vera e propria satira sul consumismo e sul desiderio di includere in un preciso trend ogni capo lanciato in passerella. Al di là degli abiti fatti di zaini, delle t-shirt con il logo di eBay e degli outfit "stratificati", ad attirare le attenzioni degli appassionati è stata la maxi bag usata per completare molti dei look.

Balenciaga A/I 2024-25

Si tratta di una borsa di pelle con i manici da portare sulla spalla, decorata con tasconi oversize e lucchetti: a primo impatto non sembra forse essere la preziosa Birkin di Hermès? In una linea che vuole essere una sorta di denuncia alla mancanza di creatività nell'universo fashion, l'accessorio "imitato" appare stridente e sopra le righe.

La nuova borsa di Balenciaga

La nuova it-bag di Balenciaga

La maxi bag firmata da Demna Gvasalia non può essere etichettata semplicemente come una "copia della Birkin", anche se con la sua chiusura a lucchetto e la sua forma iconica la ricorda non poco. In verità si chiama Bel Air Carry All ed è una evoluzione della Carry All che ha spopolato nelle collezioni passate. È in pelle d'agnello e, nonostante le dimensioni XXL e le multi tasche sul davanti, è assolutamente chic, tanto da essere destinata a diventare il nuovo oggetto del desiderio dei fashion addicted più incalliti. Che venga portata sulla spalla o tra le mani, non importa, l'unica cosa certa è che è funzionale ed eclettica, tanto da poter entrare a far parte sia dell'armadio femminile che maschile.