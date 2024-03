Cosa è successo alle dita di Kim Kardashian a Parigi Kim Kardashian è stata tra le grandi protagoniste della Paris Fashion Week ma in quanti hanno notato le sue dita ingessate poco dopo la sfilata di Balenciaga? Ecco cosa le è successo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La Paris Fashion Week è uno degli eventi glamour più attesi dell'anno e non sorprende che siano innumerevoli le celebrities che in ogni edizione volano in Francia solo per partecipare a un party o per accomodarsi tra le prime file dei front-row. Kim Kardashian è tra queste: complice il fatto che è stata a lungo testimonial di Balenciaga, non si è voluta perdere l'attesissima sfilata della Maison. Per l'occasione lo stilista Demna Gvasalia le ha dato la possibilità di indossare uno degli abiti della collezione A/I 2024-25, la sua particolarità? Aveva il cartellino ancora attaccato, un simbolo della lotta al consumismo e al lusso sfrenato che ha contraddistinto l'intera linea.

Kim Kardashian con la pelliccia animalier dopo le sfilate

Se in mattinata Kim Kardashian era apparsa meravigliosa e sofisticata in total black, qualche ora dopo è tornata a mostrarsi in pubblico con un nuovo look. Non appena uscita dall'albergo parigino in cui soggiorna, è stata accolta da un vero e proprio bagno di folla, non esitando a rilasciare autografi e a scattarsi selfie con i fan. Naturalmente è tornata a vestirsi Balenciaga con una maxi pelliccia leopardata abbinata a una cintura a fusciacca che ha portato legata intorno al punto vita. Non sono mancati i maxi occhiali a maschera total black, il capo chiave della Maison dall'iconico design futuristico che sono stati lanciati proprio durante la sfilata.

Kim Kardashian a Parigi

Perché Kim Kardashian ha le dita ingessate

Il dettaglio che non è passato inosservato? Kim sfoggiava una manicure impeccabile con unghie a mandorla decorate con smalto bordeaux ma non è riuscita a nascondere alcune dita ingessate. Indice e medio della mano sinistra erano stati immobilizzati e ricoperti con del cerotto color nude ma, visto l'effetto "bombato" creato dalla medicazione, risultavano essere molto evidenti.

Kim con le dita ingessate

Cosa è successo all'imprenditrice? Al momento ha preferito mantenere un certo riserbo sulla questione, si è semplicemente limitata a dichiarare che ha avuto un incidente. La cosa certa è che, nonostante le fasciature, è riuscita lo stesso a firmare autografi senza particolari inconvenienti.

Le dita ingessate di Kim Kardashian