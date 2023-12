Perché da Balenciaga sfilano sacchetti della spesa e stivali UGG: 9 cose che non sai sullo show di Los Angeles A Los Angeles, con uno sfondo hollywoodiano, va in scena la nuova provocazione di Balenciaga, uno show dove hanno sfilato sacchetti della spesa, imitazioni di tute Juicy Couture e stivali UGG. Ecco le cose che forse non sapevi della nuova collezione Autunno 2024 di Balenciaga.

A cura di Marco Casola

A Los Angeles, con sullo sfondo la scritta di Hollywood, è andata in scena la sfilata di Balenciaga per l'Autunno 2024. Demna, Direttore Creativo della Maison che ha scelto di farsi chiamare solo usando il nome e non il cognome, dice addio alle atmosfere apocalittiche degli show immersi nella neve o a quelle a tratti angoscianti ambientate alla Borsa di New York, per sbarcare nel soleggiato mood losangeliano, fatto di ricchezza, benessere, cibi healty e palestre yoga.

Sulla passerella fatta d'asfalto appaiono una sequela di modelli e modelle, tra cui anche Cardi B e Brigitte Nielsen, che sembrano appena uscite dalla palestra, con indosso leggings, sneakers e tra le mani il tipico bicchiere da caffè americano a portar via. Il mood generale dello show ricorda in tutto e per tutto le foto delle star paparazzate dopo l'attività fisica quotidiana: con boots simil UGG ai piedi e shopper in carta di un qualche celebre vegan market di tendenza. Demna, in un'intervista post show rilasciata a WWD, spiega di aver voluto celebrare la sua città preferita al mondo e nega la presenza di una riflessione critica o ironica legata allo stile di vita delle celebrity hollywoodiane.

Eppure, come in ogni suo show, i dettagli sono estremizzati, lo spirito iconoclasta è ben visibile, i simboli che rimandano a un certo tipo di persona o di stile di vita diventano quasi caricaturali. Dunque il celeb style di Hollywood, quello un un po' out of bed, quel "finto spettinato" studiato nei minimi dettagli, per intenderci, quello che mescola cucina vegana con borse di lusso, rivive sull'asfalto di Los Angeles sotto la scritta di Hollywood per la sfilata Fall 2024 di Balenciaga. Il tutto accompagnato da una colonna sonora straniante in cui finti messaggi pubblicitari di palestre yoga e prodotti salutari si mescolano con la musica.

Come spesso avviene con gli show e le collezioni pensate da Demna, la sfilata Fall 2024 di Balenciaga è costellata da una serie di dettagli e citazioni, spesso nascoste nei look e invisibili a prima vista. Una serie di elementi che singolarmente contribuiscono a rendere unica, irriverente e degna di nota la collezione. Ecco dunque alcuni dettagli che forse non avevate notato e il significato dietro gli accessori visti sulla passerella Autunno 2024 di Balenciaga.

Shopper e grembiuli del market healty

Tra i primi look apparsi in passerella c'erano alcuni outfit completati con shopper che mimavano forme e i colori di un classico sacchetto in carta per la spesa. Sul catwalk di Balenciaga tutte le buste da spesa erano logate con il marchio Erewhon, si tratta di un market losangeliano di lusso che vende prodotti salutari, dalle verdure agli integratori, dagli smoothies di frutta al caffè. Ultimamente le star di Hollywood ne vanno matte e moltissime di loro sono state paparazzate con bicchieri e shopper dello store. Demna utilizza dunque il logo del supermercato di lusso per creare alcuni pezzi, che sono già in vendita, come un grembiule da 450 euro e una shopper per la spesa da 350, tutte con il marchio Erewhon unito a quello Balenciaga.

Le nuove Balenciaga Sneaker 10XL

Continua il mood extra large di Balenciaga: nella sfilata Fall 2024 di Los Angeles sono state presentate le nuove sneakers 10XL, il nome rimanda alle forme gigantesche, che si fanno sempre più grandi anche rispetto ai modelli precedenti (che di certo non erano mini). Anche le sneaker 10XL sono state messe in vendita subito dopo lo show a un prezzo di 1190 euro.

La prima volta di Balenciaga con i gioielli

La sfilata Fall 2024 di Balenciaga è stata anche l'occasione per presentare la prima linea di alta gioielleria, realizzata in collaborazione con Jacob & Co, Maison di alta gioielleria conosciuta per i suoi orologi di lusso. Come fa sapere Balenciaga "il design dei gioielli riflette lo stile della cultura giovanile americana, permeato da un'opulenza Made in USA". Via dunque con maxi collier a catena tempestati di diamanti che ricordano le tipiche collane da rapper e sui cui campeggi il logo Balenciaga o con orecchini che sembrano pezzi dei cinturini di orologi di lusso.

Gli stivali che sembrano UGG giganti

Demna cita, come si diceva, il mood comodo e leisure delle star post yoga, dunque veste le modelle con crop top, short e tute abbinate a maxi boots, anche questi giganti, che mimano le forme dei celebri stivaletti scamosciati UGG, con l'interno in pelo, tanto amati dalle celeb. La versione Balenciaga ha suola carroarmato e punta alta e grossa.

Il bicchiere da caffè americano diventa una clutch

Cosa hanno sempre tra le mani le star nelle foto dei paparazzi? Un maxi bicchiere contente caffè o un estratto healty di frutta e verdura. Demna utilizza dunque l'iconico bicchiere come simbolo della celeb culture americana. Lo fa abbinando agli abiti da sera una serie di clutch che sembrano bicchiere ma in realtà sono mini borse che mimano in tutto e per tutto quello che è ormai non più solo un oggetto comune, da utilizzare per un azione quotidiana come bere il caffè, ma un accessorio trendy.

Le Cagole in versione extra large

Tra le novità in passerella c'è anche la nuova versione della borsa must di Balenciaga, pensata per il prossimo autunno ma già in vendita sul sito a 2750 euro. Stiamo parlando di Le Cagole Tote XL che riprende le forme dell'iconica city bag del marchio ma in versione extra large e con un inserto in nylon che sembra una seconda borsa che fuoriesce da quella in pelle.

Hotel mule: le pantofole dell'hotel si indossano in strada

Il dettaglio più irriverente dello show sono senza dubbio le Hotel Mule, ovvero un paio di ciabatte sabot aperte sul tallone che ricordano le tipiche ciabattine in spugna, che solitamente forniscono ai clienti gli hotel di lusso. Demna ironizza sui "look out of bed" delle celebrities, che spesso vengono fotografate in strada con ciabatte o clog e sabot come le Crocs, sinonimo di comodità ma ritenute da molti scarpe che si "dovrebbero" utilizzare solo in casa. Le ugly shoes ora escono in strada e conquistano la ribalta grazie alle ciabattine di lusso su cui campeggia il logo Balenciaga.

Clutch scarpe

Le tute che citano Juicy Couture

Chi non ricorda i coordinati in velour o ciniglia, declinati in colori girly come il rosa confetto, con cui veniva spesso paparazzata Paris Hilton? Quell tute con felpine crop e morbidi pantaloni a zampa, firmati Juicy Couture, nei 2000 erano un must e sono ancora oggi il simbolo dello stile Y2K, tornato negli ultimi anni di tendenza. Balenciaga cita dunque i completini sporty chic rosa di Juicy Couture proponendo alcuni look simili, il tutto sotto gli occhi attenti di Juicy Gela Nash Taylor, co-fondatrice di Juicy Couture, che era in prima fila come invitata allo show.

Cardi B e Brigitte Nielsen modelle in passerella

Sono ormai famose le apparizioni sulle passerelle degli show Balenciaga di celebrities, tutte molto diverse tra loro: attrici, socialite, star di reality show, cantanti e così via. Tutte rappresentano i diversi volti della celebrità, celebrità che il Direttore Artistico di Balenciaga ama indagare e sperimentare accostando il brand di volta in volta a personaggi famosi che potremmo definire inconsueti.

Cardi B sulla passerella di Balenciaga

In passato, tra le altre, ci sono state Nicole Kidman, da poco nominata ambassador del brand, Kim Kardashian e Dua Lipa, a Los Angeles a strappare gli applausi del pubblico ci hanno pensato Cardi B e Brigitte Nielsen. La prima è apparsa avvolta in una vaporosa pelliccia blu elettrico e con gioielli logati, la seconda è apparsa in forma smagliante con un look total black aderente e cuissardes in vernice dal plateau altissimo e dalla punta stretta.