Brigitte Nielsen torna sulle passerelle a sessant’anni e sfila per Balenciaga La Maison di kering ha svelato nella cornice losangelina la Pre Fall 2024 e ha portato in passerella l’icona degli anni Ottanta, modella di Helmut Newton. Una collezione ispirata ai divi di Hollywood nella loro quotidianità, nascosti da cappucci e occhiali da sole per le strade della città.

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Brigitte Nielsen torna sulle passerella con Balenciaga. La Maison di Kering ha scelto la modella di Helmut Newton tra le protagoniste della Pre-Fall 2024 che ha sfilato a Los Angeles. La diva bionda icona degli anni Ottanta ha fatto il suo défilé sulle strade di Los Angeles con l'eleganza statuaria che l'ha sempre contraddistinta.

Look total black, stivali laccati con tacco, alti fino a metà coscia, girocollo e maxi bag portata a spalla, capelli biondo platino a contrasto con il resto. Un outfit tipicamente Demna per Balenciaga.

Brigitte Nielsen sfila alla Pre Fall 2024 di Balenciaga

L'attrice, diventata madre 5 anni fa all'età di 55 anni, ora torna a calcare le scene al fianco di personaggi come Mariacarla Boscono e Cardi B, che ha chiuso il fashion show indossando una pelliccia blu elettrico sopra pantaloni e maglietta aderenti neri.

Leggi anche Balenciaga collezione Autunno 2024

Brigitte Nielsen a Cannes nel 1997 a Cannes

La sfilata: un omaggio a Los Angeles e alle star "in incognito"

Demna ha portato in scena l'essenza di Los Angeles, un città che pullula di celeb, spesso immortalate di nascosto da fan e paparazzi nei loro momenti più "normali". Ed ecco una famosa star della televisione fotografata mentre, con le scarpe da ginnastica e la tuta, esce da un bar con una tazza di cappuccino, oppure con le borse della spesa.

Un look Pre Fall 2024 di Balenciaga

Dema porta proprio quotidianità sulla passerella, che in realtà è proprio una strada dove ogni personaggio passeggia, con occhiali da sole scuri e cappuccio della felpa in testa, nella speranza di non farsi riconoscere. In prima fila, accanto a François-Henri Pinault, numero uno di Kering e alla moglie Salma Hayek, Nicole Kidman, da poco nominata volto della Maison, ha incantato il pubblico con un vestito in velluto dal corsetto scolpito.

Cardi B in Balenciaga

Tra gli spettatori anche Kendall Jenner assieme alla sorella Kim Kardashian, da sempre legata alla Casa di moda e al suo direttore creativo, che reggeva tra le mani una borsa in pelle realizzata come una shopper in carta riempita di fiori, che sono stati regalati al designer alla fine dello show.

La borsa presentata da Balenciaga nella Pre Fall 2024

Lo stesso accessorio è stato presentato in passerella, un sacchetto con la scritta Erewhon, un market biologico della città. Ma non era la borsa più strana di questa collezione, Demna trasforma i bicchieri allungati da caffè americano e le scarpe con il tacco in particolari clutch, nel pieno stile ironico e provocatore di Demna, che questa volta però vuole omaggiare questa città così frenetica inserendo nella sua collezione tutto ciò che lui trova particolare e caratteristico, e che enfatizzi l'essenza della culla delle star hollywoodiane. Stivali Ugg, tute in ciniglia, felpe oversize, scarpe da ginnastica maxi, svelate la sneaker 10X, e occhiali da sole. Ma debutta anche l'alta gioielleria, realizzata in collaborazione con Jacob & Co. tra collane e preziosi che spuntano sotto gli abiti per dare quel tocco di eleganza ai look sportivi.

Un look Pre Fall 2024 di Balenciaga