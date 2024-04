video suggerito

Elodie brilla con il look metallico: torna sul palco e rilancia i jeans strappati Elodie è tornata sul palco, si è esibita con i Club Dogo durante il loro concerto al Forum di Assago e per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile: ecco tutti i dettagli del look metallico e scintillante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo aver spopolato con un tour nei palazzetti che ha registrato il sold-out in ogni data, Elodie si è presa una temporanea pausa dalla musica, così da potersi godere il meritato relax e da dedicarsi a nuovi progetti (ultimo tra tutti la comparsata nel mini film con Massimiliano Caiazzo). A quanto pare, però, non riesce proprio a stare lontana dal palcoscenico, anzi, sta approfittando dei concerti dei Club Dogo per tornare a esibirsi live (anche se solo per un unico pezzo, il duetto Soli a Milano). Se per la precedente tappa al Forum di Assago aveva puntato sullo stile dark e bondage tra pelle e fibbie, ora ha lasciato spazio all'effetto metallico e scintillante.

Chi ha firmato il look metallico di Elodie

Durante il recente concerto al Forum di Assago, Milano, i Club Dogo hanno ospitato sul palco Elodie, suscitando l'ovazione del pubblico sulle note di Soli a Milano. Per l'occasione la cantante non ha rinunciato allo stile glamour che da sempre la contraddistingue, anche se ha optato per qualcosa di insolitamente casual.

Elodie al concerto dei Club Dogo

Niente minigonne, spacchi vertiginosi o scollature audaci, questa volta ha preferito un completo con pantaloni oversize e top coordinato. Si è affidata alla Maison Versace, con la quale da sempre condivide un rapporto speciale, rispolverando un sofisticato capo d'archivio dall'iconico effetto metallico.

Elodie in Versace

Elodie rilancia i jeans strappati

Per esibirsi sul palco milanese Elodie ha sfoggiato un top metallico tempestato di micro cristalli, un modello vintage smanicato e a girocollo che ha lasciato l'ombelico in vista. Lo ha abbinato a un paio di pantaloni coordinati della collezione A/I 2024-25, per la precisione dei jeans over e a vita bassa con degli strappi sulle ginocchia, la cui particolarità sta nei decori scintillanti all-over.

Versace collezione A/I 2024-25

Naturalmente non sono mancati i tacchi a spillo, questa volta declinati in versione sandalo total white, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti ed extra lisci. Occhi contornati da una marcata linea di eye-liner, ombretto smokey eyes e rossetto sui toni del marrone: con la didascalia "Non vedo l'ora" Elodie ha lasciato intendere che presto tornerà in scena con dei live tutti suoi.