Elodie in total white, il taglio del maxi abito rivela il body sgambato

A cura di Giusy Dente

Che estate sarebbe senza la musica di Elodie? La cantante è indiscussa protagonista della scena musicale italiana e con l'arrivo dell'estate, non può mancare una hit col suo nome tutta da ballare. Black Nirvana è il titolo del suo ultimo brano, un tormentone che da settimane è impossibile togliersi dalla testa. Ha portato la canzone anche sul palco di Road To Battiti: si è esibita a Bari e durante il concerto non è passato inosservato lo striscione originale di una fan, che ha attirato l'attenzione anche dell'artista.

Cosa è successo a Bari

A Bari, dove Elodie si è esibita per il pubblico di Road to Battiti, uno striscione ha immediatamente catturato l'attenzione della cantante. Il cartellone, uno dei tanti scritti per lei, recava la scritta: "Elodea, puoi dare un bacio alla mia piccola Elodie". Era lo striscione di una fan incinta, tra il pubblico per assistere allo spettacolo della sua beniamina, che ama a tal punto da chiamare così la bimba che porta in grembo e che sta per venire al mondo. Commossa ed emozionata per questo gesto di grande affetto e stima, la cantante ha voluto incontrare la neo mamma dietro le quinte. "Dopo devo dare un bacetto alla pancia" ha detto prima di finire l'esibizione e ha mantenuto la promessa a fine serata.

Elodie, Ph. @luanagianniniphoto

L'incontro tra le due è stato condiviso sui social, in un video messo su TikTok. "Speriamo che non viene troppo stronza, che c’è sto rischio un po'": queste le parole ironiche di Elodie verso la sua fan, la quale ha raccontato di aver scoperto di essere incinta proprio il giorno del concerto. "Sei stata super gentile. Hai mantenuto la parola e mi cercavi, vedere la tua felicità negli occhi per aver dato il tuo nome alla mia piccola è stato indescrivibile. Sei meravigliosa!" ha detto la fan, che è riuscita a farsi autografare il cartellone.

Elodie, Ph. @luanagianniniphoto

Il look di Elodie

Quando è sul palco Elodie ama comunicare non solo con la musica, ma anche col corpo. Nonostante le critiche che ha spesso ricevuto, non ha mai rinunciato a vestirsi secondo il proprio gusto personale, indossando ciò che la fa stare bene, sempre fedele al valore della libertà, quello che da sempre la guida nelle sue scelte, di stile e di vita. Ama i nude look e proprio con un outfit trasparente il mese scorso ha preso parte alla sfilata di Jacquemus a Capri. Proprio di questa Maison era il candido look sfoggiato sul palco di Bari, durante lo speciale incontro con la fan: un ampio abito lungo fino alle caviglie con colletto alto, che attraverso un'apertura sul fianco lasciava intravedere il body sottostante, sgambato e dello stesso colore. Ha completato il look con un paio di originali maxi orecchini trasparenti.