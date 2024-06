Elodie in black&white dà il via ai festival dell’estate: chi ha firmato il suo tubino col maxi spacco

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è una delle protagoniste indiscusse dell'estate 2024 e non solo perché ha appena lanciato Black Nirvana, una delle canzoni destinate a diventare un tormentone, ha anche annunciato che il prossimo anno si esibirà per la prima volta negli stadi, per la precisione al San Siro di Milano e al Maradona di Napoli. Per promuovere questi traguardi ha posato in total black come una regina dark, si è trasformata in una sirena dai capelli rosa del video della hit e addirittura si è esibita con un flash mob in piazza San Babila, dando prova di non avere rivali in fatto di stile. Ora ha dato il via al tour tra i festival estivi e ne ha approfittato per rivelare ancora una volta la sua innata sensualità: ecco cosa ha indossato per il concerto organizzato da Radio 105.

Chi ha firmato l'abito bianco e nero di Elodie

Qualche giorno fa era a Capri per la sfilata Jacquemus con abito candido e scarpe con "doppio tacco", ora Elodie è volata a Baia Domizia, in provincia di Caserta, per la prima tappa del 105 Summer Festival. Sul palco si è esibita prima sulle note di due delle sue hit, Black Nirvana e Tribale, poi è stata raggiunta dall'amico e collega Gigi D'Alessio (al quale proprio qualche giorno fa lei aveva fatto visita a Piazza Plebiscito), infiammando il pubblico col duetto Una magica storia d'amore. Per dare il via ai festival dell'estate la cantante ha mixato glamour e sensualità con un tubino black&white dalla silhouette iper contemporanea firmato GCDS.

Abito GCDS

Elodie con le mules trasparenti

L'abito GCDS scelto da Elodie per il palco campano è un modello stretch aderente e lungo fino al ginocchio ma con un maxi spacco laterale che lascia in vista le gambe. Ha una scollatura "asimmetrica" che sembra essere strapless sul davanti ma in verità ha il cocker che fascia il collo unito al tessuto sulla schiena , è a fondo nero e ha due righe a contrasto in total white sui fianchi. Qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 590 euro. Per completare il tutto la cantante ha scelto un paio di mules in pvc trasparente col tacco a spillo, per la precisione le Bella di Le Silla. Capelli legati in una coda di cavallo, make-up dai toni naturali e sensualità da vendere: Elodie è in assoluto una delle regine dell'estate 2024.