Elodie col completo nudo canta tra le strade di Milano: la felpa col cappuccio diventa strascico Elodie si è esibita a sorpresa tra le strade di Milano per promuovere la sua nuova Black Nirvana: ecco tutti i dettagli del suo nuovo look nudo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è tornata e sembra essere destinata a dominare le classifiche estive con la hit intitolata Black Nirvana. Negli ultimi mesi, subito dopo il fortunatissimo tour nei palazzetti, si era presa una temporanea pausa dalla musica per dedicarsi ad altri progetti ma ora ha dato il via a una nuova fase della sua carriera che la porterà a esibirsi negli stadi di Milano e di Napoli nel 2025. All'inizio del weekend aveva incantato tutti con i suoi capelli rosa e i suoi look da sirena nel video della canzone dell'estate ma è stato nelle ultime ore che ha davvero sorpreso i fan: si è esibita a sorpresa tra le strade milanesi e per l'occasione non ha rinunciato alla sensualità e al glamour che da sempre la contraddistinguono.

Kim Kardashian "veste" Elodie

Per Elodie il prossimo anno si preannuncia ricco di emozioni e di successi ma probabilmente solo in pochi si aspettavano che avrebbe dato un'anticipazione del tour negli stadi tra le strade di Milano. Ieri pomeriggio, accompagnata da decine di ballerini, è apparsa a sorpresa a piazza San Babila e si è scatenata sulle note di Black Nirvana, dando vita a una coreografia "bagnata".

Elodie in Skims

Il look sfoggiato richiama lo stile "naked" del video ma rivisitato in chiave casual e sportiva. Seguita dalla stylist Alba Melendo, la cantante ha infatti sfoggiato un completo nudo di Skims, il brand di Kim Kardashian, con micro top a fascia e pantaloni ciclista a vita altissima dall'effetto vedo non vedo, entrambi color pelle.

Elodie con la felpa Dsquared2

Elodie con la maxi felpa-abito

A rendere l'outfit sofisticato e d'impatto è stato il soprabito: Elodie ha fatto la sua apparizione in piazza San Babila con una maxi felpa color panna della collezione A/I 2024-25 di Dsquared2, un modello col cappuccio così lungo da sembrare un abito con lo strascico.

Dsquared2 collezione A/I 2024-25

Durante l'esibizione la cantante ha portato quest'ultima legata intorno alla vita, così da poter ballare più liberamente sulle note della hit estiva, mentre per quanto riguarda le scarpe, ha rinunciato ai tacchi e ha preferito un paio di sneakers bianche della Nike. Ha poi continuato a sfoggiare i capelli rosa a effetto sirena, lasciandoli sciolti e bagnati sulle spalle. Insomma, Elodie sembra essere destinata a infiammare l'estate con la sua Black Nirvana e i fan non potrebbero esserne più felici.