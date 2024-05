video suggerito

Il nuovo look naked di Elodie: per il lancio di Black Nirvana è una regina del deserto Elodie è tornata: dopo la lunga pausa dalla musica, ha annunciato che venerdì sarà fuori con il nuovo singolo Black Nirvana. Per l’occasione si è trasformata in una regina del deserto con un naked look super sensuale: ecco le foto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Dopo aver portato a termine un fortunatissimo tour nei palazzetti lo scorso autunno, Elodie aveva annunciato una temporanea pausa dai riflettori per darsi anima e corpo a nuovi progetti. Ora, dopo aver recitato in un micro film con Massimiliano Caiazzo e aver calcato l'ambito red carpet di Cannes con un sinuoso abito a rete, ha annunciato il gran ritorno: a partire da venerdì 31 maggio sarà fuori Black Nirvana, il singolo inedito che si preannuncia uno dei tormentoni dell'estate 2024. Ad accompagnare l'attesa notizia non poteva mancare una foto all'insegna della sensualità e del glamour: ecco il look che la cantante ha scelto per dare il via alla sua nuova era.

Elodie, effetto vedo non vedo per il lancio del nuovo singolo

Si chiama Black Nirvana ed è il singolo con cui Elodie ha dato il via a una nuova fase della sua carriera. Scritto in collaborazione con Jacopo Ettorre, Federica Abbate, e ITACA, il brano sarà fuori il 31 maggio a mezzanotte e verrà accompagnato dal videoclip ufficiale. È stata la cantante in persona a rivelarne una piccola anteprima sui social, dove ha condiviso alcuni inediti scatti realizzati da Michele Milani. Sullo sfondo di un tramonto rosso fuoco, Elodie ha posato tra le dune, trasformandosi così in una vera e propria regina del deserto. Lasciandosi immortalare in controluce, ha dato vita a un sensuale effetto vedo non vendo, mettendo in evidenza la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue.

Elodie in Black Nirvana

Elodie posa tra le dune

Per iniziare questa nuova era "col botto" Elodie ha puntato tutto sulla femminilità. Ha indossato un sinuoso abito bianco, un modello realizzato con del tulle impalpabile, trasparente e asimmetrico che le cade morbido sulla silhouette, lasciando in vista sia le gambe che le forme impeccabili. Sul seno, in particolare, il tessuto è così sottile e impercettibile da dare l'idea che sia praticamente inesistente. Capelli lunghi e ondulati lasciati sciolti sulle spalle, movimenti sensuali e fare da diva: Elodie è riuscita a "sbloccare" un nuovo livello di look nudo, mandando letteralmente in delirio i fan. In quanti non vedono l'ora di ammirarla nel video di Black Nirvana?