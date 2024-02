Elodie in Australia, durante la vacanza rilancia il bikini spezzato “Nervosetta”, come si è definita lei stessa, ma sicuramente felice: la cantante si sta godendo una vacanza al mare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Cosa bolle in pentola, per Elodie? La cantante è reduce da un intenso periodo di lavoro: il 2023 è stato un anno importante. Non solo è uscito Red Light, il suo primo clubtape, ma è stata anche in giro per l'Italia in tour. Il grandioso Elodie Show 2023, cominciato a Napoli lo scorso 17 novembre, si è concluso a Milano, presso il Forum di Assago, il 9 dicembre. Ora per lei c'è un altro importante evento in programma: sarà presente al concerto-evento Una Nessuna Centomila, previsto per il 4 e 5 maggio 2024 all'Arena di Verona. In attesa di questo appuntamento, si è concessa un momento di pausa e relax in vacanza.

Elodie in vacanza

Quando può, Elodie ama rifugiarsi in luoghi caldi a contatto con la natura e col mare, dove rigenerarsi e ritrovare la carica giusta. La cantante ha grinta da vendere e sul palco sa imporsi con personalità, riuscendo sempre a spiccare. La sua, è una comunicazione da donna forte e sicura di sé, una donna che sa come usare il suo corpo e che non se ne vergogna. Per questo è stata spesso criticata, è stata vittima di commenti sessisti per le sue mise sensuali e le movenze sexy. Dal canto suo, la 33enne ha sempre rivendicato la sua libertà, il volersi sentire una donna potente in ogni sfumatura di questa accezione, senza però essere sminuita come artista solo per un look audace.

Se sul piano professionale prosegue tutto a gonfie vele, la sfera sentimentale non è da meno. Va avanti a gonfie vele la relazione con Andrea Iannone, che le ha anche fatto una dolce dedica in occasione di San Valentino. Non si sa se Elodie sia in vacanza proprio con lui, in questo momento. La coppia è piuttosto riservata, è raro che pubblichino foto e video insieme sui social: un modo per preservare comunque un po' di privacy, pur essendo personaggi pubblici e pur amando coltivare il rapporto con le rispettive community.

La cantante ha infatti condiviso con fan e follower delle foto scattata al mare. Si trova attualmente in Australia: le cartoline delle vacanze sono state apprezzate dal pilota, che ha commentato con delle emoticon (un cuore e una fiamma). Lei ha ricambiato con le emoticon di uno scorpione e un peperoncino. Negli scatti è in bikini, un due pezzi spezzato bianco e nero, composto da reggiseno a triangolo e tanga sgambato.

Il modello bicolor spaiato è molto amato anche da Alessia Marcuzzi (che lo ha indossato alle Maldive) e da Ilary Blasi (che lo ha sfoggiato in Thailandia). La cosiddetta "prova costume" è stata ampiamente superata e pure in anticipo, visto che siamo ancora a febbraio. La cantante vanta un fisico asciutto e scultoreo che le è valso il soprannome di "EloDea".