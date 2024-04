Fedez si immerge nella vasca di ghiaccio: cos’è il bagno sotto zero, rischi e benefici

video suggerito

A cura di Giusy Dente

La crisi tra i Ferragnez prende sempre più forma e ormai marito e moglie non si frequentano da settimane, salvo pochi incontri in occasioni di famiglia. Erano entrambi presenti ai rispettivi compleanni di Leone e Vittoria, ma ormai Fedez ha lasciato la villa di City Life e ne ha comprata una tutta sua, dove ricominciare la sua nuova vita da single. I bimbi hanno trascorso le vacanze di Pasqua con la mamma: Chiara Ferragni ha portato Leone e Vittoria a Dubai. Ora invece sono volati a Miami col papà. Il rapper sta testimoniando la vacanza coi bimbi sui social, dove è particolarmente attivo in questo periodo. Ai follower ha anche mostrato l'insolito trattamento a cui si è sottoposto.

In cosa consiste la vasca di ghiaccio

Su invito del suo personal trainer, Fedez ha deciso di provare la vasca di ghiaccio. Su Instagram ha mostrato ai follower il momento in cui, dopo diversi momenti di comprensibile indecisione, si è immerso in una vasca di acqua ghiacciata, con temperatura sotto zero. "Sembra che stiamo seppellendo un cadavere" ha detto ironicamente, per poi mostrare l'esatto momento in cui si è disteso nella cavità ricreata sulla spiaggia, rimanendo immobile per qualche secondo.

Non è il primo a voler sperimentare i benefici di questo trattamento. Ne è un grande fan Gianluca Vacchi, che lo pratica da anni ormai quotidianamente. Per lui è un vero e proprio toccasana irrinunciabile, una sorta di crioterapia o terapia del freddo ad almeno 5 gradi sotto lo zero. I benefici dei bagni nel ghiaccio erano già noti ai Romani, ma a renderli una terapia moderna è stato per primo il medico giapponese Yamaguchi, nel 1978, il quale mise in collegamento questa pratica con il trattamento di alcuni disturbi. In particolare, si trattava di agire sulle infiammazioni dovute all’artrite reumatoide, ma nel tempo sono emersi molti altri benefici.

Rischi e benefici del trattamento

L'immersione in acqua ghiacciata è usata in ambito sportivo, per il recupero muscolare port infortunio e post allenamento. Ma è largamente usata anche come trattamento antiage, per controllare il peso, per contrastare la ritenzione idrica e la cellulite. Ovviamente non ci sono solo benefici e quando si decide di sottoporsi a un bagno in acqua ghiacciata è bene conoscerne anche i rischi e le controindicazioni, magari consultando anche un medico.

Lo shock termico può avere ripercussioni in particolare sul sistema cardiovascolare: il cuore viene sollecitato e messo a dura prova. Ecco perché ovviamente l'esposizione a temperature sotto lo zero può andare avanti solo per pochi minuti, così da non arrivare a una vera e propria ‌ipotermia, che potrebbe degenerare in insufficienza cardiaca.