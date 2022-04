Alessia Marcuzzi alle Maldive, in vacanza rilancia il bikini spezzato Alessia Marcuzzi è alle Maldive, dove sta sfoggiando costumi uno più trendy dell’altro. In fatto di bikini c’è chi non ama abbinare i due pezzi, preferendo un tocco più originale e personalizzato al coordinato. È questo il caso di Alessia Marcuzzi, che infatti ha puntato sul look spezzato.

A cura di Giusy Dente

in foto: Alessia Marcuzzi

La vacanza alle Maldive di Alessia Marcuzzi è arrivata all'indomani di un importante traguardo professionale. La conduttrice ha al momento messo in pausa gli impegni televisivi. Questo stop ha destato molto stupore, i fan sono abituati a vedere il suo volto sul piccolo schermo, un volto collegato da anni a tanti programmi di successo. Lei però al momento ha scelto di dedicarsi ad altro, in qualità di imprenditrice. Dopo il lancio della linea di cosmetici, è stata la volta della nuova collezione (quella primaverile) di borse e accessori da lei disegnata. Poi Alessia Marcuzzi è volata alle Maldive e sta testimoniando la vacanza e tutti i look sui social, dove è seguitissima.

Alessia Marcuzzi si gode le Maldive

La conduttrice sta soggiornando in un lussuoso resort a cinque stelle. Con lei ci sono il marito Paolo Calabresi Marconi e i due figli nati dalle precedenti relazioni. Il ventenne Tommaso è figlio di Simone Inzaghi mentre la piccola Mia ha 10 anni ed è figlia di Francesco Facchinetti. La famiglia si sta godendo il sole, il mare e le spiagge di un luogo incantevole, un vero e proprio paradiso terrestre. Alessia Marcuzzi si è goduta tutto in pieno.

in foto: Alessia Marcuzzi alle Maldive

C'è stata la cena di compleanno per i 50 anni del marito, accompagnata da danze sulla spiaggia, e c'è stato tempo sia per il relax che per il divertimento. Abbiamo visto diversi look balneari, uno più trendy dell'altro. E abbiamo anche potuto ammirarla in uno stile diverso dal solito, con la chioma leonina. Ha infatti lasciato i capelli al naturale, extra ricci come li portava da ragazzina: un hair style sauvage che ha conquistato follower e fan.

in foto: Alessia Marcuzzi in vacanza

Alessia Marcuzzi in bikini

I bikini sono il capo must del guardaroba delle vacanze, per Alessia Marcuzzi. Alle Maldive ne ha sfoggiati diversi, tra cui quello bianco in stile Bond girl, un due pezzi davvero intramontabile, che non passa mai di moda. Il suo modello preferito è quello sgambato, sia che si tratti di bikini che di costume intero. Sull'isola ha sperimentato diversi outfit balneari, prediligendo il nude e le stampe animalier. Ma in spiaggia non è mancato anche un tocco di colore.

Quando si tratta di bikini, infatti, ci sono due scuole di pensiero: c'è chi ama abbinare rigorosamente i due capi nei colori o nelle fantasie e chi invece punta sull'effetto spezzato o sul contrasto, più che sulla tinta unita. Questo è il caso di Alessia Marcuzzi, col suo due pezzi verde e viola: reggiseno a caramella (il modello che tanto piace anche a Elettra Lamborghini) e tanga sgambato. Questa estate quale sarà la fazione a predominare, sulle spiagge: quella del bikini coordinato o quella del più originale e personalizzato bikini spezzato?