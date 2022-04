Alessia Marcuzzi cambia stile in vacanza: con costume nude e capelli extra ricci è selvaggia Alessia Marcuzzi è in vacanza con la sua famiglia e, sebbene non abbia rivelato la location esotica in cui si trova, usa regolarmente i social per documentare ogni dettaglio delle sue giornate. Ha approfittato dell’atmosfera selvaggia per cambiare stile: ecco il nuovo look della conduttrice.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi ha approfittato delle feste di Pasqua per concedersi una vacanza esotica con la sua famiglia "allargata", ovvero col marito Paolo Calabresi Marconi e i figli Mia Facchinetti e Tommaso Inzaghi. Sebbene ormai le celebrazioni "ufficiali" siano terminate, non è ancora tornata in Italia e continua a godersi qualche giornata di totale relax. Non ha rivelato precisamente la location in cui si trova ma i panorami da sogno che appaiono alle sue spalle fanno pensare a qualche paradisiaca isola oltreoceano. La cosa certa è che la conduttrice utilizza regolarmente i social per documentare la sua quotidianità e nelle ultime ore ne ha approfittato per mostrare il suo nuovo look sauvage.

Alessia Marcuzzi con i capelli al naturale

Sarà perché in vacanza vuole dire addio all'asciugacapelli o perché semplicemente l'atmosfera selvaggia dell'isola su cui si trova l'ha "travolta", ma la cosa certa è che Alessia Marcuzzi ha cambiato radicalmente stile. In tv siamo sempre stati abituati a vederla col caschetto liscio o al massimo con le beach waves, ma nelle ultime ore ha rivoluzionato l'hair style provando qualcosa di più sauvage. La conduttrice ha lasciato la chioma al naturale, rivelando dei ricci stretti e vaporosi in pieno stile anni '80. Su Instagram non ha esitato a scherzare sul dettaglio scrivendo "Ogni riccio un capriccio" nella didascalia delle foto postate.

Alessia Marcuzzi in Ele Collection

Il costume nude di Alessia Marcuzzi

Quale migliore occasione di una vacanza esotica per sfoggiare i primi costumi di stagione? È proprio quanto fatto da Alessia Marcuzzi, che su Instagram si è lasciata immortalare in versione balneare. Oltre a rivelare una forma fisica mozzafiato ha anche lanciato il costume must-have della prossima estate. Si tratta di un modello intero e nude firmato Ele Collection che è riuscito a esaltare al massimo la sua silhouette impeccabile, è leggermente sgambato e con la scollatura strapless con dei drappeggi al centro del décolleté. Sarà perché sembra essere una "seconda pelle" o perché ha dei dettagli iper sensuali piazzati al punto giusto, ma la cosa certa è che ha reso la Marcuzzi ancora più raggiante. In quanti la imiteranno la prossima estate?