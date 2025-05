video suggerito

La trasformazione di Deva Cassel alla sfilata Dior: con i capelli extra ricci è regina di stile Deva Cassel è stata tra gli ospiti speciali della sfilata Dior che si è tenuta ieri a Roma. Per l'occasione ha puntato tutto su un etereo look total white, apparendo completamente trasformata con una nuova acconciatura.

A cura di Valeria Paglionico

Dior ha presentato la sua collezione Cruise 2026 ieri sera, mettendo in scena un meraviglioso show sullo sfondo di una location inedita: Villa Albani Torlonia, a Roma. Maria Grazia Chiuri ha voluto rendere omaggio alla mondanità parigina di Mimì Pecci Blunt, una nobildonna e mecenate che ha avuto un fortissimo impatto sulla cultura e sull'estetica tra le due guerre e che è diventata leggendaria con il suo Bal Blanc del 1930. Il tema della sfilata era il total white e le numerose star che hanno occupato le prime file del front-row non se lo sono lasciate ripetere due volte, anzi, ne hanno approfittato per sfoggiare i loro look più eterei. Deva Cassel, in particolare, si è trasformata in una vera e propria regina di stile con un'acconciatura inedita.

Il look total white di Deva Cassel

Alla sfilata romana di Dior non potevano mancare i soliti "volti noti", prima tra tutte Beatrice Borromeo, che col suo abito da dea ha lasciato intravedere il pancino della gravidanza. A farle concorrenza in fatto di stile è stata Deva Cassel, apparsa meravigliosa in un look bianco total Dior. Ha scelto un abito lungo ed etereo, un modello in tulle drappeggiato con la gonna morbida a vita alta e il bustier fasciante con lo scollo a barca che ha lasciato le spalle nude. Tacchi a spillo, borsa Lady Dior tra le mani e due braccialetti Love di Cartier al polso: la figlia di Monica Bellucci ha dato prova di essere un'icona di bellezza sensuale, elegante e iper contemporanea.

Deva Cassel in Dior

La nuova acconciatura di Deva Cassel

A fare la differenza nel look da sfilata di Deva Cassel sono stati i capelli: se ultimamente aveva puntato sempre su pieghe lisce o leggermente ondulate, ora ha cambiato registro, apparendo decisamente trasformata. L'attrice ha lasciato la chioma sciolta e al naturale, sfoggiando dei meravigliosi ricci ribelli che hanno reso ancora più glamour l'intero outfit. Non è forse l'acconciatura ideale per rendere la prossima estate trendy e soprattutto wild? Per quanto riguarda il make-up, Deva ha puntato su dei colori nude ma con un tocco vibrante aggiunto grazie al rossetto rosso, l'unico dettaglio forte "nascosto" nella sua immagine eterea. Insomma, la figlia di Monica Bellucci sembra non avere assolutamente rivali in fatto di splendore e di stile.

Deva Cassel con i capelli extra ricci