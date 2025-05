video suggerito

Beatrice Borromeo incinta alla sfilata Dior a Roma: maschera il pancione con l’abito da dea Beatrice Borromeo è stata tra gli ospiti speciali della sfilata Cruise 2026 di Dior. Si è parlato molto di lei a causa della presunta gravidanza ma all’evento ha preferito mascherare le forme con un etereo peplo in stile dea. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri sera è andata in scena l'attesa sfilata della collezione Cruise 2026 di Dior, un omaggio alla mondanità parigina di Mimì Pecci Blunt, una nobildonna e mecenate che ha avuto un fortissimo impatto sulla cultura e sull'estetica tra le due guerre. Il suo Bal Blanc del 1930 viene considerato ancora iconico, tanto da aver ispirato Maria Grazia Chiuri a organizzare uno show all'insegna del total white. A fare da sfondo all'evento non è stato uno dei luoghi simbolo della capitale francese ma la magnifica Villa Albani Torlonia a Roma. A un appuntamento tanto leggendario poteva mai mancare Beatrice Borromeo, che da sempre condivide un legame speciale con la Maison?

Perché Beatrice Borromeo si è vestita di bianco alla sfilata Dior

Beatrice Borromeo è finita al centro del gossip nelle ultime ore, il motivo? Stando alle indiscrezioni, aspetterebbe il suo terzo figlio da Pierre Casiraghi. Sebbene né lei, né il marito abbiano parlato della gravidanza, in molti hanno notato che all'Hotel Eden di Roma, location in cui ha soggiornato per partecipare alla sfilata Dior, ha trascorso la serata ad accarezzarsi con dolcezza la pancia. La cosa certa è che è apparsa tra le prime file del front-row in una versione eterea, proprio come una vera e propria dea. Da sempre legata sia alla Maison francese che alla sua stilista Maria Grazia Chiuri, ha rispettato alla perfezione il tema total white dell'evento, puntando tutto su un abito peplo con cui ha mascherato le presunte forme della dolce attesa.

Beatrice Borromeo in Dior

L'abito da dea di Beatrice Borromeo

Il look bianco di Beatrice Borromeo alla sfilata Dior Cruise 2026 è il simbolo di un'eleganza sobria ma allo stesso tempo glamour, di una raffinatezza classica che sa adattarsi alla contemporaneità. Ha infatti indossato un lungo abito in stile dea greca, ovvero un peplo monospalla dalla silhouette fluida e morbida, la cui particolarità sta nella manica-mantello con la spallina decorata con un fiocco scultoreo. Per completare il tutto la principessa ha scelto una clutch metallica, un paio di sandali gioiello firmati Dior col tacco basso e largo e una serie di gioielli di cristalli a forma di fiore della collezione Rose Dior Bagatelle. In quante prenderanno ispirazione da lei per lasciar trionfare l'eleganza durante le serate di gala estive?ù

Beatrice Borromeo in Dior