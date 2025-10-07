Úrsula Corberó come una dea alla sfilata di Chanel: il top si apre e mostra il pancione

Úrsula Corberó è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Chino Darìn, ma non per questo ha rinunciato alla Paris Fashion Week. Ha partecipato alla sfilata Chanel, approfittandone per mostrare il pancione come una vera e propria dea della maternità.

Ieri sera si è tenuto uno degli eventi più attesi della Paris Fashion Week dedicata alla Primavera/Estate 2026: la sfilata Chanel che ha segnato il debutto di Matthieu Blazy alla direzione creativa. Le star che hanno voluto seguire lo show dalle prime file del front-row sono state moltissime, da Nicole Kidman con la sua versione "alternativa" del revenge dress a Lauren Sanchez con Jeff Bezos, anche se ad attirare le attenzioni è stata soprattutto Úrsula Corberó, meglio nota come Tokyo della serie Netflix La casa di carta. Qualche tempo fa ha annunciato di essere incinta sui social e ora ha rivelato un meraviglioso pancione.

Úrsula Corberó incinta alla Paris Fashion Week

Chi ha detto che una donna incinta deve mascherare il più possibile le forme della gravidanza? Dite addio ai classici vestiti premaman dalle silhouette oversize, ora i tempi sono ormai cambiati ed è arrivato il momento di mettere in risalto il pancione, un indiscusso simbolo di vita e di bellezza. Lo sa bene Úrsula Corberó, che alla sfilata di Chanel ha rivelato il corpo modificato dalla dolce attesa, mostrando con orgoglio la pancia ormai evidente. Aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Chino Darìn ma, ad eccezione della foto in abito lingerie postata sui social per dare l'annuncio, non era mai apparsa in pubblico in versione futura mamma. Ora lo ha fatto e ha dato prova di essere un'icona fashion anche in mood premaman.

Úrsula Corberó col pancione in vista

Il look premaman di Úrsula Corberó

Cosa ha indossato la "Tokyo" de La casa di carta per la sfilata Chanel? Ha mixato glamour, sensualità ed eleganza, trasformandosi in una vera e propria dea della maternità. Ha abbinato un paio di pantaloni neri dal taglio classico a vita bassa a un top di delicata seta bianca, un modello con una profonda scollatura sul décolleté che si apre totalmente sul davanti, creando un micro effetto strascico sulla schiena e rivelando il meraviglioso pancione. Non sono mancati i tacchi a spillo e l'acconciatura che l'ha resa famosa, il long bob con la micro frangia che sfoggiava anche nella prima stagione de La casa di carta. Úrsula Corberó non è forse ancora più splendida in versione futura mamma?

