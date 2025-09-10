Úrsula Corberó è incinta: addio alla tuta di Tokyo de La casa di carta, ora indossa l’abito lingerie

Úrsula Corberó, meglio nota come Tokyo, una delle protagoniste della serie Netflix La casa di carta, sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Chino Darìn e non potrebbe essere più raggiante. Ha annunciato la gravidanza a sorpresa postando sui social una foto in cui mostra il pancione in primo piano e da allora la notizia ha cominciato a fare il giro del web. Qual è il primo look premaman che ha sfoggiato?

Il primo look premaman di Úrsula Corberó

Dimenticate i look premaman oversize e dalle silhouette molto ampie che puntano a mascherare la silhouette modificata dalla gravidanza, il trend del momento è quello di esaltare il pancione con abiti aderentissimi, celebrando così la bellezza di una donna in dolce attesa. Lo sa bene Úrsula Corberó, che ha annunciato di essere incinta sui social con un outfit che non poteva passare inosservato. Ha seguito il trend degli abiti lingerie e ha indossato uno slip dress in seta total white, un modello corto, con le spalline sottili e dei dettagli in pizzo sulla scollatura. La sua particolarità? Oltre a cadere morbido sul pancione, ha anche un fiocchetto rosa al centro del seno: si tratterà di un riferimento al sesso del bebé?

Il look prememan di Úrsula Corberó

La storia d'amore tra Úrsula Corberó e Chino Darín

Nella didascalia della foto con cui ha annunciato la gravidanza, Úrsula Corberó ha aggiunto una didascalia ironica, ovvero "Questa non è IA", sottolineando che la notizia è vera al 100%. Lei e il fidanzato Chino Darín stanno insieme dal 2016, per la precisione da quando hanno lavorato insieme nella serie spagnola La Embajada, e da allora non si sono mai più lasciati, anzi, hanno deciso che per loro era arrivato il momento di mettere su famiglia. L'attrice ha così detto definitivamente addio alle tute rosso di Tokyo de La casa di carta e si è trasformata in una eterea dea della maternità (anche se non ha rinunciato alla frangetta corta e liscia, ormai tratto distintivo della sua immagine). Il suo stile premaman continuerà a essere romantico e sensuale anche nelle prossime settimane di gravidanza?