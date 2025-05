Elisabetta Gregoraci a Cannes 2025, qual è il messaggio ricamato all’interno dell’abito da dea

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

In ogni edizione del Festival di Cannes non ci sono solo le anteprime dei film, vengono organizzati anche degli eventi di gala a tema cinema per tutta la cittadina. È proprio quanto accaduto ieri a Palm Beach, dove si è tenuto il Fiuggi for One drop, appuntamento a cui ha partecipato anche Elisabetta Gregoraci. Arrivata alla Croisette in mattinata, ha dato il via ai preparativi per l'apparizione pubblica nel pomeriggio, mostrandosi poi in versione dea durante la serata. In quanti sanno che il suo sinuoso abito a sirena nascondeva un messaggio simbolico al suo interno? Ecco cosa si è fatta ricamare nel corsetto.

Quanto costa l'abito rosa confetto di Elisabetta Gregoraci

L'avevamo lasciata tra impegni televisivi e cerimonie in famiglia, oggi ritroviamo Elisabetta Gregoraci in versione dea al Festival di Cannes. Vivendo stabilmente a Monaco, non poteva mancare a un evento glamour tanto atteso che si tiene a poco più di un'ora di auto da casa sua, anzi, ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile.

Elisabetta Gregoraci a Cannes

Per presenziare all'appuntamento di gala organizzato da Acqua Fiuggi , si è affidata a Maria Lucia Hohan, stilista famosa per i suoi abiti da red carpet potenti e seducenti. Ha sfoggiato il modello Meilien, una sinuosa sirena rosa confetto in chiffon plissettato misto seta, la cui particolarità sta nel bustier col profondo scollo a cuore che mette in risalto il seno. Qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 3.270 euro.

Abito Maria Lucia Hohan

Il ricamo nascosto nel vestito

Per completare il look da diva Elisabetta Gregoraci ha aggiunto degli ulteriori accessori glamour, dai sandali col vertiginoso tacco a spillo alla clutch bag tempestata di cristalli, fino ad arrivare ai gioielli di diamanti scintillanti. È stato però sui social che ha rivelato un dettaglio originale "nascosto" nell'abito: all'interno del bustier si è fatta ricamare un'etichetta con un messaggio ispiratore. Quali sono le parole che le ha dedicato la stilista? "You are a goddess and you deserve the best, never forget that", ovvero "Sei una dea e meriti il meglio, non dimenticarlo mai". Insomma, l'obiettivo della designer era proprio trasformare la showgirl in una dea e, a giudicare dal risultato, ci è riuscita.

La scritta ricamata nel corsetto