Cosa ha indossato Elisabetta Gregoraci alla Prima Comunione della nipotina Ginevra Look total white per Elisabetta Gregoraci, che non poteva mancare alla Comunione della nipotina Ginevra.

A cura di Giusy Dente

Quando si tratta di riunioni o eventi di famiglia, Elisabetta Gregoraci è sempre in prima fila. E per nulla al mondo si sarebbe persa il grande giorno della sua nipotina, che ha fatto la prima Comunione. La showgirl era presente alla cerimonia e alla festa organizzata per Ginevra: è la secondogenita di sua sorella Marzia, a cui è legatissima, nata dopo Gabriel. Con lei c'era anche Nathan Falco Briatore. Ha condiviso con fan e follower alcuni scatti della giornata speciale, per portare la community nella sua quotidianità, come fa sempre.

Il candido look di Elisabetta Gregoraci

Se in tv siamo abituata a vederla con abiti super trendy e colorati, da fashion addicted quale è, per la festa in famiglia stavolta ha puntato su qualcosa di ovviamente più sobrio e raffinato, vista l'occasione. La conduttrice per la Comunione della nipotina Ginny ha scelto il colore perfetto: il bianco.

È il colore della purezza e dell'innocenza, lo stesso che indossano i bambini che si apprestano a ricevere il sacramento e che infatti solitamente in Chiesa hanno una candida veste che simboleggia la rinascita spirituale, l'avvicinamento a Dio.La conduttrice ha scelto un outfit elegante, un capo intramontabile: il tailleur, declinato in total white.

La giacca doppiopetto è il modello Collen firmato Ralph Lauren, con taglio aderente, bottoni in madreperla ed elementi sartoriali tradizionali: pieghe in vita, ricamo su busto e maniche, cuciture a punto principessa. Costa 3750 euro. L'ha abbinata a pantaloni palazzo e camicia: un abbinamento molto delicato.

È uno stile adeguato all'occasione, dove gli invitati ovviamente è bene che non eccedano: è preferibile puntare sul minimal, senza stravaganze, scollature, colori troppo accesi. Sì ad abiti midi, jumpsuit, bluse e pantaloni morbidi, nuances pastello, stampe floreali e tailleur, anche quelli in versione mannish se non si vuole rinunciare a un tocco di stile in più, visto che sono la tendenza del momento.

Dopo la cerimonia in Chiesa, per la bimba è stata organizzata una festicciola in famiglia con confettata e dolcetti personalizzati col nome della bimba, felicissima di avere intorno l'affetto di tutte le persone speciali della sua vita.