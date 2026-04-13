Ieri, domenica 12 aprile, Flavio Briatore ha compiuto 76 anni e ha voluto trascorrere la giornata con le persone a lui più care, dai colleghi agli amici, fino ad arrivare al figlio Nathan Falco. Tra gli invitati alla festa esclusiva non poteva che esserci anche Elisabetta Gregoraci, che per l'occasione è volata addirittura a Miami, immortalando alcuni dei momenti più belli della serata sui social. È proprio in una Stories di auguri che ha condiviso un messaggio davvero speciale. Sotto una foto di coppia la showgirl ha scritto: “Buon compleanno al papà di mio figlio. Alla persona che supporto e sopporto da oltre 20 anni, alla persona alla quale voglio un bene dell’anima, alla persona che ‘ha sempre ragione lui’, ma che se non ci fosse andrebbe inventata. Buon compleanno Flavio, dalla tua Eli”.

Il look sparkling di Elisabetta Gregoraci

Cosa ha indossato Elisabetta Gregoraci per la festa di compleanno di Flavio Briatore? Ha puntato sull'eleganza senza tempo del nero ma mixandolo con qualche tocco gold. Ha seguito il trend sparkling con un mini dress a tubino, un modello aderente e con la scollatura strapless, la cui particolarità sta nel fatto che è tempestato di paillettes dark ma con qualche tocco d'oro sui lati. Per completare il tutto ha scelto un paio di orecchini maxi dorati, messi in risalto da un mezzo raccolto portato con una ciocca mossa "libera" sul lato del viso. Make-up smokey eyes che ha esaltato lo sguardo con sensualità, gli immancabili bracciali preziosi al braccio e sorriso stampato sulle labbra: Elisabetta Gregoraci ha letteralmente illuminato la serata.

Elisabetta Gregoraci alla festa di Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, dal matrimonio a oggi

Non è una novità che Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore condividano da sempre un rapporto speciale, anzi, ci tengono a sottolineare di aver mantenuto dei buoni rapporti nonostante la fine del matrimonio. A unirli non è solo il figlio Nathan Falco ma un rapporto di reciproco affetto e stima. La loro storia d'amore cominciò nel 2006 e fin dall'inizio fece non poco scalpore a causa della grossa differenza d'età. Nel 2010 nacque il piccolo Nathan (che attualmente ha quasi 16 anni e studia in un college in Svizzera) ma purtroppo nel 2017 si dissero definitivamente addio. Nonostante ciò, il loro amore si è trasformato ed è diventato rispetto. Oggi hanno trovato il loro equilibrio, vanno d'accordissimo e sono felici di trascorrere dei momenti importanti fianco a fianco.