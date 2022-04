Alessia Marcuzzi in vacanza alle Maldive: quanto costa una notte nel resort di lusso Alessia Marcuzzi è volata alle Maldive col marito e i figli. La famiglia sta soggiornando in un lussuoso resort a cinque stelle.

A cura di Giusy Dente

Da quando ha lasciato la tv, Alessia Marcuzzi si sta dedicando interamente alla famiglia, mettendosi in gioco come imprenditrice. È una nuova vita per la conduttrice, che benché goda di un grandissimo affetto da parte dei telespettatori e benché il suo volto sia legato a tantissimi programmi di successo, sembra che per il momento non senta affatto la mancanza del piccolo schermo. Ha dato via a una linea di prodotti per la cura della pelle, ha disegnato una collezione di borse e accessori e sta traendo da tutto questo grandi soddisfazioni. Al momento si trova alle Maldive, dove si è concessa una pausa di relax assieme al resto della famiglia. Lei, il marito Paolo Calabresi Marconi e i figli alloggiano in un resort di lusso.

Alessia Marcuzzi in vacanza

La conduttrice si trova alle Maldive col marito e coi due figli: Tommaso ha 20 anni ed è nato dalla relazione con Simone Inzaghi mentre Mia ne ha 10 ed è nata quando era legata a Francesco Facchinetti. Per il loro soggiorno hanno scelto il Four Seasons Resorts Maldives, un luogo incantevole. I quattro si stanno godendo le meraviglie del posto, caratterizzato da spiagge bianche, acque cristalline e temperature calde. I look balneari della conduttrice sono come sempre glamour e alla moda. Negli anni ci ha abituati a uno stile unico e inconfondibile e nemmeno stavolta si è smentita, tra costumi da bagno e abitini.

Dove alloggia Alessia Marcuzzi alle Maldive

Il Four Seasons Resorts Maldives a 5 stelle si struttura tra l'atollo di Malè, quello di Baa e l'isola privata di Voavah. Il secondo è una riserva naturale della biosfera UNESCO, dove la natura è selvaggia e incontaminata; si raggiunge con 35 minuti di volo in idrovolante dall'aeroporto di Male. È un'esperienza unica per guardare dall'alto il panorama spettacolare sulle grotte e le isole più remote dell'arcipelago, tra il blu intenso del mare circostante e il verde della rigogliosa vegetazione.

Escursioni, mini crociere, terme, pesca e sport acquatici: le possibilità di svago o relax sono infinite. E diverse sono le tipologie di sistemazioni tra camere, suites, ville. Si va da spazi di 680 mq a una tenuta da 800 mq, adatta ad ospitare ben 6 adulti e 5 bambini. Il costo quindi cambia molto a seconda della scelta. Immaginando un soggiorno per quattro persone in questo periodo dell'anno, di una sola settimana, si può scegliere tra diversi bungalow fronte oceano con piscina privata a Kuda Huraa.

Il prezzo varia da 900 a 2000 euro a notte. A Landaa Giravau i prezzi sono più alti e alle stesse condizioni si possono trovare sistemazioni che sfiorano i 5500 euro a notte. La suite sunset infatti è posizionata direttamente sull'acqua, con lounge soppalcata, amache, divano oscillante. Un vero e proprio paradiso terrestre insomma! Qualunque sia la sistemazione scelta da Alessia Marcuzzi, certamente l'intera famiglia si sta godendo un'esperienza da sogno.