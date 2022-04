Alessia Marcuzzi alle Maldive, rilancia l’intramontabile bikini bianco in stile Bond girl Alessia Marcuzzi è volata alle Maldive col marito e i figli. Il suo bikini bianco ricorda un due pezzi iconico nella storia del cinema: ricordate la scena in cui Ursula Andress esce dall’acqua nel primo film della saga di James Bond?

A cura di Giusy Dente

Alessia Marcuzzi è volata per qualche giorno di vacanza alle Maldive, assieme al marito Paolo Calabresi Marconi e ai figli: ci sono sia Tommaso, nato 20 anni fa dalla relazione con Simone Inzaghi che Mia, nata nel 2012 quando era legata a Francesco Facchinetti. Il produttore televisivo ha compiuto proprio ieri (20 aprile) 50 anni, dunque tutti insieme ne hanno approfittato per festeggiare in grande stile, con una cena in riva al mare. La famiglia per la conduttrice è al primo posto: si sta dedicando interamente ai suoi cari e alle sue nuove attività imprenditoriali. Al momento, non sente alcuna esigenza di tornare a tutti i costi in tv, un settore da cui ha scelto di prendere una pausa, proprio per sperimentare altro. Alle Maldive sta sfoggiando i suoi look balneari migliori.

Le celebrities volano alle Maldive

A febbraio Alessia Marcuzzi è volata verso una meta a lei particolarmente cara: Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Frequenta il posto già da diversi anni e stavolta vi ha fatto ritorno prima di lanciare ufficialmente online la sua nuova linea di accessori. La conduttrice, infatti, sta portando avanti con grande soddisfazione personale due progetti, in cui ha trovato il sostegno e l'aiuto di suo padre: una linea di prodotti per la skin care e appunto, una collezione di borse artigianali male in Italy, da lei disegnate e prodotte. A distanza di due mesi ha nuovamente preso l'aereo verso una meta calda: le Maldive.

Sono una meta gettonatissima ultimamente tra le celebrities: prima Cristina Marino e Luca Argentero con la figlia Nina Speranza, poi anche Michelle Hunziker con le figlie e le amiche e ancora Ludovica Bizzaglia col fidanzato in occasione del compleanno di lui. Ma hanno scelto la stessa meta anche Miriam Leone e Paolo Carullo per la luna di miele e Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza a gennaio, per inaugurare il nuovo anno al meglio.

Alessia Marcuzzi come Ursula Andress

Il primo look balneare di Alessia Marcuzzi alle Maldive è stato un costume intero nude firmato Ele Collection: scollo a fascia, arricciatura sul seno per incorniciare il décolleté, leggera sgambatura. È un modello femminile ispirato all’Italia della Dolce Vita, in un tenue color cipria. Sul sito del marchio costa 126 euro. Dello stesso brand è anche il costume indossato all'indomani dei festeggiamenti in onore del marito. Si tratta di un bikini bianco composto da top a fascia con bretelline e chiusura sulla schiena e slip. Costa 125 euro è perfetto per esaltare l'abbronzatura.

Questo due pezzi è un modello iconico nella storia del cinema: impossibile non ricordare il celeberrimo bikini bianco di Ursula Andress, nella scena in cui la Bond girl Honey Ryder emerge dall'acqua nel film del 1962 Agente 007 – Licenza di uccidere. Proprio quel bikini è stato venduto all'asta da Christie's per 35 mila euro nel 2001.

I look balneari di Alessia Marcuzzi

In vacanza la conduttrice ha stupito i fan mostrandosi con i capelli al naturale: una vaporosa e folta chioma riccia, che le dona un aspetto più selvaggio. Ricorda il look che portava quando era adolescente, prima di diventare famosa. Negli anni Ottanta la chioma leonina era un must e difatti proprio di recente ha condiviso coi follower uno scatto dell'epoca, realizzato in riva al mare: aveva appena 16 anni e portava appunto i suoi lunghi capelli biondi mossi. In valigia forse la conduttrice non ha messo la piastra, ma ha di certo portato le borse del suo marchio!

in foto: la borsa di Alessia Marcuzzi

Una l'ha abbinata a un perfetto look da spiaggia composto da top e gonna lunga, tutto in caldi toni aranciati. È la Mini Cri, che costa 155 euro sul sito ufficiale. I mini dress leggeri sono perfetti da sfoggiare, nelle sere calde d'estate: quello della conduttrice, sfoggiato per la cena di compleanno del marito, è di un luminoso verde smeraldo, con spalline sottili e scollatura sulla schiena. È perfetto, per mettere in mostra le sue lunghe e affusolate gambe.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi sono sposati dal 2014 e sono una coppia molto unita. Lui è piuttosto restio a comparire sui social, difatti sono rare le foto che li vedono insieme sul profilo della conduttrice, che invece è solita condividere molto della sua vita online. Una foto di coppia però stavolta non poteva proprio mancare. Adesso non resta che aspettare novembre: l'11 del mese, infatti, sarà proprio la conduttrice a compiere 50 anni. C'è da aspettarsi qualcosa di davvero grandioso, per festeggiare la ricorrenza.