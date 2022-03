Avete mai visto il papà di Alessia Marcuzzi? Sono molto legati (e anche colleghi di lavoro) Alessia Marcuzzi e suo padre Eugenio Marcuzzi sono affiatatissimi. E sono anche colleghi di lavoro! Lui affianca la conduttrice nei progetti imprenditoriali in cui si è lanciata da quando è lontana dalla tv: la linea di skin care Luce Beauty e la linea di borse e accessori Marks&Angels.

A cura di Giusy Dente

Pensare ad Alessia Marcuzzi significa pensare a tanti programmi di successo. La conduttrice dagli anni Novanta a oggi ha costruito in televisione una solida carriera, imponendosi con la sua freschezza e il suo stile esuberante. Tra i Festivalbar degli esordi e i reality degli ultimi anni, hanno trovato spazio tante esperienze, anche come doppiatrice ed attrice. Gli ultimi 26 anni li ha trascorsi a Mediaset, un'azienda che le ha regalato tante soddisfazioni ma in cui forse, ultimamente, si sentiva un po' smarrita. Con un comunicato ufficiale, l'estate scorsa la conduttrice ha annunciato di volersi prendere una pausa. A distanza di mesi ancora nulla è cambiato: pare che non abbia proprio intenzione di riprendere con la tv! Si sta dedicando a nuovi progetti lavorativi e alla famiglia: nelle nuove avventure imprenditoriali ad accompagnarla c'è proprio suo padre, a cui è molto affezionata.

Il papà di Alessia Marcuzzi

Il papà di Alessia Marcuzzi si chiama Eugenio Marcuzzi ed è un uomo dai mille interessi, soprattutto i viaggi e lo sport. Usa molto i social, difatti sul suo profilo Instagram ci sono molte foto che riguardano la vita privata: momenti con la famiglio o gli amici, partite sul campo da tennis, gite in barca. Sembra che gli piaccia particolarmente trascorrere del tempo all'aria aperta, nella natura, che si tratti di mare o campagna. Padre e figlia sono molto legati e tra l'altro il signor Eugenio Marcuzzi fa parte del team di sua figlia: da anni la affianca in diverse avventure professionali.

Lui segue sia Luce Beauty che Marks&Angels. La conduttrice da quando ha messo in pausa gli impegni televisivi si sta dedicando a tutt'altro, sta approfondendo altri interessi. E benché si sia parlato di un suo ritorno, lei ha smentito, dicendosi non ancora pronta. Ora le sue energie sono tutte per la linea di borse e accessori e per quella di skincare.

Eugenio Marcuzzi, da imprenditore, è con lei in entrambi i progetti, che stanno dando grandi soddisfazioni. I due sono affiatati e complici, non solo lavorativamente parlando. In una delle ultime clip condivise sui social, lei lo aiuta con la skincare nel giorno della Festa del papà, applicandogli sul viso alcuni prodotti della linea Luce Beauty. A quanto pare padre e figlia hanno in comune la voglia di sperimentare e di mettersi in gioco, sono persone che non hanno paura di rischiare e di cimentarsi in cose nuove: e se si tratta di farlo insieme, ancora meglio!