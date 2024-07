Perché non bisognerebbe mai poggiare la borsa a terra

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

La borsa è uno degli accessori che usiamo regolarmente nella nostra quotidianità, la portiamo praticamente ovunque, dall'ufficio ai mezzi pubblici, fino ad arrivare ai bagni, peccato solo che il più delle volte dimentichiamo di curarne l'igiene. Che la si appoggi su una scrivania, sul tavolino di un bar o addirittura sul pavimento di casa, non importa, l'unica cosa certa è che raccoglie un'incredibile quantità batteri, tanto che può essere definita addirittura più sporca di una toilette. Ecco quali sono i rischi a cui si va incontro quando non ci si preoccupa affatto della pulizia dell'accessorio.

Quali sono le parti più contaminate di una borsa

A chi non è mai capitato di appoggiare la borsa a terra, magari sul pavimento di casa o dell'ufficio? Si tratta di un'abitudine comunissima ma potenzialmente dannosa per la salute. Stando a quanto rivelato da uno studio condotto da Initial Washroom Hygiene, una borsa trasporta una quantità di batteri tre volte superiore rispetto allo sciacquone del water. Le zone più contaminate? Quelle a contatto con il pavimento e i manici, che dovrebbero essere disinfettati almeno una volta al giorno. Le borse più a rischio contaminazione sarebbero quelle in pelle: stando agli studi di Timothy McHugh, professore di microbiologia medica e direttore del Centro di microbiologia clinica dell'University College London, i materiali naturali tendono a favorire la proliferazione dei batteri rispetto alla plastica, visto che contengono più sostanze nutritive.

Come e quando pulire la borsa

Come fare per evitare di andare incontro a problemi di salute usando semplicemente la propria borsa? Innanzitutto non bisogna mai poggiarla a terra, neppure a casa, visto che anche il pavimento domestico è contaminato dai batteri. Meglio metterla sulle ginocchio o usare un gancio da tavolo. Certo, non tutti i germi risultano essere dannosi, ma è inutile esporsi a dei rischi. Prima di utilizzare la borsa, sarebbe bene lavarsi le mani con acqua e sapone, mentre per quanto riguarda la pulizia del tessuto vanno benissimo delle salviettine antisettiche. L'ideale è passarle sulla borsa quando si rientra a casa a fine giornata: così facendo, si eviterà di contaminare anche gli abiti nell'armadio in cui la si ripone.