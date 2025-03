A cosa servono le bustine di gel di silice che si trovano nelle scarpe e perché non dovresti mai gettarle

video suggerito

Quante volte vi è capitato di acquistare un indumento, una borsa, un paio di scarpe e di ritrovare nella scatola le bustine di gel di silice? Il più delle volte, considerandole totalmente superflue, le gettiamo nell'immondizia senza pensarci su due volte ma la verità è che si tratta di un'abitudine assolutamente sbagliata. Il gel di silice può rivelarsi particolarmente utile in casa, dunque sarebbe bene conservare quei sacchetti per dargli una "nuova vita": ecco per quale motivo non andrebbero mai buttati.

A cosa servono le bustine di gel di silice

Le bustine di gel di silice contengono minuscole gocce di biossido di silicio solido, un essiccante o agente essiccante che riesce ad assorbire fino al 40% di umidità. Non sorprende, dunque, che vengano inserite nelle scatole di scarpe, indumenti e borse: proteggono i prodotti dall'umidità, mantenendoli asciutti anche quando entrano in contatto con acqua durante il trasporto. La cosa che in pochi sanno è che quelle bustine possono essere usate anche in casa, visto che riescono a prevenire la formazione di muffa. L'ideale, dunque, sarebbe posizionarle accanto ai lavandini di bagno e cucina o nei mobili del bagno, ma anche nei cassetti dei vestiti o vicino alle finestre, ovvero nelle zone domestiche a maggiore rischio umidità.

Quanto dura l'effetto del gel di silice

Quanto dura l'effetto delle bustine di gel di silice? In media 18 mesi, soprattutto se vengono conservate in una scatola sigillata o in un contenitore ermetico. Il prodotto aiuta anche a limitare la comparsa di ruggine, elimina i cattivi odori da scarpe, zaini e borse da palestra, e, se posizionato accanto a gioielli d'oro e d'argento, evita che si anneriscano col tempo. Possono essere infine usate anche per eliminare i residui di umidità da uno smartphone caduto accidentalmente in acqua. È importante, però, avere ben presenti i possibili rischi: le bustine vanno tenuto lontano da bambini e animali perché contengono sostanze chimiche e potrebbero provocare soffocamento.