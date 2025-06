video suggerito

Posso utilizzare le creme solari dell'anno scorso? Quando scadono e come riciclare quelle vecchie I solari hanno una data di scadenza. Oltre quella data, diventano potenzialmente dannosi per la pelle: ma c'è un modo per riutilizzare le creme scadute.

Intervista a Dott.ssa Ines Mordente dermatologa

A cura di Giusy Dente

Apriamo un flacone di crema solare, lo utilizziamo durante l'estate e quello che avanza lo riponiamo nella mensola dei cosmetici, pronto per essere tirato fuori l'anno successivo. È un'abitudine gettonata: perché buttare il prodotto, se lo si dovrà riutilizzare di lì a 12 mesi? Pensiamo che sia meglio conservarlo, piuttosto che spendere soldi per poi ricomprarlo. La verità è che purtroppo, questa leggerezza può nuocere alla salute della pelle. I solari, da un'estate all'altra, perdono la loro efficacia e il rischio, dunque, è che pur applicandoli correttamente sulla pelle la loro funzione protettiva venga meno, come ha spiegato l'esperta.

Qual è la data di scadenza dei solari

Proprio come per qualunque cosmetico, anche le confezioni di solari riportano sempre l'INCI. L'INCI è l'acronimo di International Nomenclature of Cosmetic Ingredients ed è l'elenco degli ingredienti che compongono quel determinato prodotto. Va letto per assicurarsi che non ce ne siano di potenzialmente dannosi per la pelle. I solari, inoltre, presentano anche l'indicazione del SPF, cioè il Sun Protection Factor ossia il fattore di protezione solare. Il più alto corrisponde a 50 ed è quello che garantisce la protezione maggiore dai raggi UV. C'è poi un'altra informazione essenziale, il PAO, che andrebbe controllata sempre e non sottovalutata: "Significa Period After Opening: il numero corrisponde ai mesi dall'apertura" ha chiarito l'esperta. Infatti, i solari perdono la loro efficacia dopo un certo periodo, solitamente un anno. Di solito il numeretto in questione è 12, per l'appunto: "Dopo un anno la crema non sarà più adatta all'uso, sarà meglio evitare di incorrere in irritazioni sicuramente indesiderate e comprare un nuovo prodotto". No, dunque al riciclo delle creme aperte e poi non utilizzate per intero l'anno precedente.

Come riutilizzare i solari scaduti

I solari scaduti possono essere riciclati, ma con un uso differente da quello di partenza. Buttare un prodotto è comunque uno spreco, quindi i più attenti possono cercare ugualmente di dare nuova vita alla crema. Il consiglio dell'esperta è: "Non è possibile riutilizzare una crema scaduta nemmeno come idratante, perché c'è il rischio di irritazioni. Le sostanze venendo a contatto con l'aria subiscono delle trasformazioni e inevitabilmente perdono la loro capacità protettiva. Peggio: possono essere contaminate da batteri e questo può far infettare eventuali zone con microlacerazioni della pelle. Per cui i solari scaduti assolutamente non vanno usati neppure come idratanti. L'unico modo per riutilizzarli è per pulire le scarpe! Sono un ottimo lucidante per la pelle delle scarpe o per alcuni metalli. Ma sicuramente non si possono più usare sulla pelle".

