Creme solari, quali sono le migliori e quali non mantengono le promesse: la classifica di Altroconsumo L'indagine 2025 di Altroconsumo dedicata alle creme solari, ha rilevato che un prodotto in commercio non protegge adeguatamente.

A cura di Giusy Dente

L'estate è alle porte e con lei anche la voglia di mare, di sole e di tintarella. L'abbronzatura non è un male: come ha spiegato la dermatologa a Fanpage.it, tutto sta nel modo in cui ci si espone. Bisogna abbronzarsi gradualmente e sempre con un'adeguata protezione sulla pelle, per difendersi dai danni dei raggi UVA e UVB. In commercio c'è una sconfinata offerta di prodotti tra cui scegliere, ma non tutti sono realmente efficienti e non tutti fanno ciò che dovrebbero. Ci ha pensato Altroconsumo a fare un'indagine in merito, avvalendosi del metodo Hybrid Diffuse Reflectance Spectroscopy (HDRS), certificato ISO dal 2024, che combina misurazioni eseguite su persone e altre effettuate in laboratorio.

Come si è svolta l'indagine

L'indagine annuale tiene conto solo i prodotti effettivamente sul mercato, dunque vengono inclusi quelli nuovi rispetto all'anno precedente ed eliminati quelli non più in vendita. Ci si assicura anche la formulazione dei prodotti analizzati già in passato sia rimasta invariata. Il campione, nella sua totalità, è quello che si può trovare nella grande distribuzione, nelle farmacie, nelle profumerie, preso grandi superfici specializzate. Sul fronte dei prezzi, la rilevazione è stata effettuata nel mese di maggio. Dal punto di vista qualitativo, invece, l'efficacia delle creme come protezione dai raggi UVB e UVA pesa per il 65% sul giudizio globale, mentre il giudizio dei consumatori dopo l'uso e l'impatto ambientale pesano rispettivamente per il 20 e il 10%. Infine la valutazione dell'etichetta incide per il 5% globale.

I risultati di Altroconsumo

Altroconsumo ha pubblicato i risultati di un'indagine svolta su creme e spray solari attualmente sul mercato, concentrandosi soprattutto sui prodotti con fattore di protezione SPF 30, dunque alto. La ricerca mira a verificare l'efficacia dichiarata in etichetta rispetto alla protezione effettiva contro i raggi UVA e UVB. Non tutti i prodotti presi in esame mantengano realmente le loro promesse. Quasi tutti i prodotti forniscono realmente un livello di protezione in linea con quanto riportato sull'etichetta, tranne Bilboa Coccobello Olio Spray SPF: non raggiunge il livello minimo richiesto per poter dichiarare un fattore di protezione 30, quindi la difesadai raggi UVB è inferiore rispetto a quanto dichiarato. Per quanto riguarda i prodotti con SPF 50 e 50+, comprese alcune linee specifiche per i bambini, i test hanno rilevato la presenza sul mercato di solari economici ma ugualmente del tutto efficaci. Ovviamente l'efficacia del prodotto deve essere accompagnata da un utilizzo consapevole e da una corretta applicazione, dunque la giusta quantità di crema applicata più volte durante l'esposizione, tenendo conto del proprio fototipo.

La classifica di Altroconsumo

Al primo posto tra le migliori creme solari in commercio analizzate da Altroconsumo c'è la Kiko Sun Protection Fluid body SPF30 seguita da Eucerin Dry Touch Body Sun gel-creme 39; sul podio anche Angstrom bambini latte spray solare idratante 50+. Nella linea kids, bene anche la Delice Solaire crema solare bambini SPF50+. Ha superato anche la Collistar crema abbronzante protettiva viso e corpo SPF30. Tra i prodotti di buona qualità: Collistar latte spray protezione attiva SPF30, Biotherm Waterlover hydrating sun milk 50+, La Roche Posay Anthelios fluid invisible ultra-resistant 50+, Vichy Capital Soleil latte solare eco sostenibile 50+. Oltre alla Bilboa coccobello olio spray 30, male anche la Vichy crema viso vellutata SAPF50+ giudicato di bassa qualità.