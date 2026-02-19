Migliori protezioni solari da utilizzare in montagna: quali creme scegliere per proteggersi durante l’inverno

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quando si parla di creme solari, si pensa subito all’estate ma, in realtà, la pelle ha bisogno di protezione anche in montagna. In alta quota, infatti, i raggi UV sono più intensi e la neve li riflette sul viso anche dal basso. Il freddo e il vento, poi, seccano la pelle e ne indeboliscono la barriera naturale aumentando il rischio di arrossamenti, scottature e disidratazione, soprattutto durante attività outdoor come lo sci, lo snowboard o le passeggiate all’aperto.

Le protezioni solari specifiche per la montagna sono quindi fondamentali perché proteggono dai raggi UVA e UVB e aiutano la pelle a difendersi dalle condizioni climatiche ad alta quota. Texture più ricche, formule resistenti e protezioni alte sono quindi un supporto fondamentale per le zone più esposte come viso, labbra e contorno occhi.

Questo perché il sole in quota è molto più intenso di quanto si immagini. Il freddo e il vento attenuano infatti la sensazione di calore ma, in realtà, i raggi ultravioletti continuano ad agire sulla pelle.

Per questo bisogna proteggere sempre le parti del corpo esposte, soprattutto il viso, con una buona crema solare anche in inverno.

Le migliori creme solari per proteggersi in montagna

Le creme solari per la montagna non devono solo filtrare i raggi UV ma aiutare la pelle a resistere a vento e sbalzi di temperatura.

Una buona protezione combina filtri ad ampio spettro contro UVA e UVB con ingredienti nutrienti come glicerina, acido ialuronico e vitamina E che contrastano la secchezza tipica dell’aria di montagna e mantengono la pelle più morbida ed elastica anche dopo una giornata intera sulle piste.

La nostra selezione include protezioni e stick solari disponibili su Amazon di marche affidabili come Nivea, Isdin, Biotherm, Rilastil e La Roche‑Posay, formulati per proteggere viso, labbra e zone sensibili, garantendo sicurezza e comfort anche durante le giornate in alta quota.

1. Alpin di Nivea

La crema solare viso Alpin SPF50+ di Nivea è appositamente studiata per essere utilizzata in montagna, protegge la pelle dall’azione combinata di sole, vento e riverbero della neve che aumenta l’esposizione ai raggi UV.

La formula unisce una protezione ad ampio spettro contro UVA e UVB a ingredienti idratanti e nutrienti come acido ialuronico, vitamina E e glicerina, per mantenere la pelle morbida, elastica e protetta.

Previene scottature, macchie solari e i segni dell’invecchiamento precoce, rendendola ideale sia per gli sport sulla neve sia per semplici passeggiate all’aperto quando fa freddo.

Ingredienti principali: acido ialuronico, vitamina E, glicerina.

Modalità d’uso: Applicare generosamente sul viso circa 20 minuti prima di esporsi al sole, riapplicare frequentemente, specialmente dopo aver sudato o mangiato.

2. The Sensational di Yepoda

Lo stick solare The Sensational SPF 30 di Yepoda permette ritocchi rapidi direttamente sulle piste o durante le altre attività all’aperto sulla neve.

La sua formula protegge efficacemente dai raggi UVA e UVB. Tra gli ingredienti, ci sono l'olio di jojoba e lo squalano vegetale che mantengono la pelle morbida, elastica e levigata ad ogni applicazione.

Testato dermatologicamente, è adatto a tutti i tipi di pelle, incluse quelle sensibili, e offre una protezione affidabile anche contro i segni dell’invecchiamento, l’iperpigmentazione e la pelle stressata.

Principali ingredienti: ossido di zinco, olio di jojoba, squalano vegetale, estratti vegetali nutrienti.

Modalità d’uso: applicare sul viso e sul collo, stendendo il prodotto con la punta delle dita per coprire eventuali zone non raggiunte dallo stick, riapplicare frequentemente, soprattutto dopo sudore, acqua o asciugatura con l’asciugamano.

3. Fusion Water di ISDIN

La crema solare viso ultraleggera Fusion Water SPF50 di ISDIN si assorbe immediatamente senza lasciare residui.

Potenzia e prolunga inoltre l’abbronzatura rendendo l’incarnato luminoso e con un aspetto sano e radioso.

Grazie all’azione idratante dell’acido ialuronico e agli attivi antiossidanti come vitamina E ed estratto di alga mediterranea, poi, mantiene la pelle morbida, elastica e protetta dai danni dei radicali liberi anche durante esposizioni intense.

La sua texture leggera e setosa, non comedogenica e oil-free, è ideale infine per tutti i tipi di pelle, anche miste o grasse, e può essere utilizzata quotidianamente, anche sotto il make-up, offrendo una protezione efficace dai raggi UVA/UVB.

Ingredienti principali: acido ialuronico, vitamina E, estratto di alga mediterranea.

Modo d’uso: applicare generosamente prima dell’esposizione al sole e riapplicare ogni 2 ore.

4. Sun System di Rilastil

Il Sun System di Rilastil è uno stick solare pensato per le pelli sensibili e delicate del viso come le labbra, il naso, gli zigomi e il contorno occhi.

La sua formula protegge efficacemente dai raggi Uva e UVB, previene secchezza e disidratazione e lascia un film invisibile senza effetto bianco.

Si tratta di un prodotto resistente all’acqua ed è perfetto anche durante lo sport e le attività all’aperto.

Ingredienti principali: vitamina E, estratti vegetali.

Modalità di utilizzo: applicare 30 minuti prima dell’esposizione al sole e riapplicare ogni 3-4 ore.

5. Sun 50+ di Collistar

La crema solare SPF50+ di Collistar è water resistant, ad alta protezione e leggera, si assorbe infatti subito lasciando la pelle liscia e protetta.

Contiene estratto di opunzia, una pianta ricca di flavonoidi, mucillagini, polisaccaridi e vitamine, nota per le sue proprietà idratanti, antiossidanti e lenitive, che aiutano a proteggere e riequilibrare la pelle.

È adatta anche ai bambini ed è indicata anche per proteggere le zone più delicate come icapillari, macchie, nei, tatuaggi e cicatrici.

Ideale sia in montagna che al mare, aiuta a prevenire scottature, eritemi e gli effetti del fotoinvecchiamento, favorendo al tempo stesso la rigenerazione della pelle.

La formula, infine, è priva di profumo, coloranti, siliconi, alcool e nickel così da garantire una tollerabilità più elevata.

Ingredienti principali: estratto di opunzia, flavonoidi.

Modalità d’uso: applicare generosamente prima dell’esposizione al sole e riapplicare frequentemente.

6. Moisturizing di Byoma

La crema viso moisturizing SPF30 di Byoma unisce idratazione e protezione solare in un’unica formula leggera, fresca e non grassa, che si assorbe rapidamente lasciando la pelle luminosa.

Offre una protezione ad ampio spettro dai raggi UVA e UVB e allo stesso tempo aiuta a mantenere la pelle morbida ed elastica grazie all’acido ialuronico che idrata e rimpolpa e al beta-glucano che contribuisce a trattenere l’umidità e a ridurre la perdita d’acqua.

Il complesso Tri-Ceramide, composto da ceramidi, colesterolo e fitosfingosina aiuta a rinforzare la barriera cutanea rendendo la pelle più equilibrata e resistente agli agenti esterni.

Dermatologicamente testata, senza profumo, senza alcol e non comedogenica, è adatta a tutti i tipi di pelle, anche sensibili, ed è ideale per l’uso quotidiano come crema idratante con protezione solare integrata.

Ingredienti principali: acido ialuronico, beta-glucano, complesso Tri-Ceramide, glicerina.

Modalità d’uso: applicare generosamente al mattino su viso e collo come ultimo step della skincare, prima del make-up, riapplicare durante la giornata in caso di esposizione solare prolungata.

7. Relief Sun di Beauty of Joseon

Tra le migliori protezioni solari da utilizzare in montagna c'è anche la Sun SPF50+ di Relief in quanto è leggera, cremosa e si assorbe rapidamente senza lasciare tracce né l’effetto appiccicoso.

Offre una protezione molto alta ad ampio spettro contro i raggi UVA e UVB ed è ideale per l’uso quotidiano, anche sulle pelli miste o grasse, grazie al finish fresco e naturale che dona luminosità all’incarnato.

La formula è arricchita con estratto di riso e fermenti di cereali, ingredienti ricchi di vitamine del gruppo B, minerali e amminoacidi, che aiutano a idratare, nutrire e lenire la pelle, lasciandola morbida e luminosa come dopo una crema idratante leggera.

Contiene inoltre niacinamide, utile per uniformare l’incarnato e sostenere la barriera cutanea, e glicerina, che contribuisce a mantenere l’idratazione.

La pelle appare così più compatta, levigata e naturalmente luminosa, con un leggero effetto illuminante che valorizza il viso senza appesantire.

Ingredienti principali: estratto di riso, fermenti di cereali, niacinamide, glicerina.

Modalità d’uso: applicare una quantità adeguata come ultimo passaggio della routine viso, prima dell’esposizione al sole, riapplicare durante la giornata.

8. Fluide solar sport di Avène

Il fluide solar sport SPF50+ di Avène protegge viso e corpo ed è ideale per chi ha la pelle sensibile. Il formato compatto è comodo da portare con sé e permette di riapplicare il prodotto facilmente durante la giornata, anche mentre si è in movimento.

La formula utilizza il sistema filtrante brevettato Sunsitive Protection, con filtri selezionati per garantire una protezione stabile e ampia dai raggi UVA e UVB, rispettando anche a pelle sensibile.

È arricchita inoltre con un complesso antiossidante composto da Pre-tocoferil (provitamina E) e Pro-taurina che aiutamo a contrastare lo stress ossidativo causato da sole e sforzo fisico. Contiene inoltre acqua termale Avène dalle proprietà lenitive e addolcenti che contribuiscono a calmare e proteggere la pelle.

La texture ultra-fluida e leggera si stende facilmente e lascia una sensazione di freschezza sulla pelle. Resistente all’acqua e al sudore, è ideale per praticare le attività outdoor tipiche della montagna.

Ingredienti principali: acqua termale, pro-vitamin E + pro-taurine.

Modalità d’uso: applicare generosamente su viso e corpo prima dell’esposizione al sole e riapplicare spesso.

9. Mountain sun cream di Piz Buin

La Mountain sun cream SPF50+ di Piz Buin protegge efficacemente la pelle in montagna dall’esposizione intensa al sole, al vento e al freddo.

La formula combina filtri solari UVA/UVB con estratto di stella alpina, noto per la sua azione antiossidante e il Cold Shield Complex.

Grazie alla combinazione di trehalose, burro di karitè e glicerina, questa crema idrata in profondità e protegge la pelle dalle condizioni climatiche estreme d'alta quota.

Resistente al sudore e all’acqua, si stende poi facilmente, lasciando la pelle nutrita e visibilmente morbida.

Ingredienti principali: estratto di stella alpina, glicerina, burro di karitè.

Modalità d’uso: applicare generosamente sul viso prima dell’esposizione al sole e riapplicare frequentemente.

10. Zinc stick di Aloha Care

Se si cerca uno stick solare adatto per la montagna e per altre attività outdoor, lo Zinc stick di Aloha Care è perfetto.

Si tratta di un prodotto che protegge viso, labbra, collo e mani dai raggi UVA e UVB creando una barriera minerale sicura grazie all’ossido di zinco senza nanoparticelle.

È formulato al 97% con ingredienti naturali, resistente all’acqua, infine ed è un prodotto completamente vegano.

Ingredienti principali: ossido di zinco, olio di riso.

Modalità di utilizzo: applicare direttamente sulle zone esposte 30 minuti prima dell’esposizione e poi riapplicare.

11. Anthelios Xl di La Roche Posay

La crema solare Anthelios SPF50+ di La Roche Posay è ad ampio spettro UVA/UVB e ideale per pelli sensibili e grasse. La sua formula protegge dai danni cellulari profondi e riduce la lucidità grazie all’effetto opacizzante e al tocco secco.

Contiene Mexoryl 400, un filtro che protegge dai raggi UV ultra-lunghi, e Airlicium, microparticelle che assorbono sebo, sudore e umidità.

La texture leggera si stende facilmente senza lasciare residui bianchi, lasciando la pelle morbida, protetta e opaca fino a 12 ore.

Ingredienti principali : glicerina, vitamina E.

Modalità d’uso: applicare abbondantemente su viso e collo prima dell’esposizione al sole e riapplicare frequentemente.

12. Resist di Paula’s Choice

La lozione solare viso leggera e non grassa Resist SPF50 di Paula’s Choice protegge efficacemente la pelle dai raggi UVA e UVB e aiuta a prevenire l’invecchiamento precoce, le macchie e le imperfezioni.

Pensata per pelli miste o grasse, si assorbe in pochi secondi, non ostruisce i pori e lascia un finish satinato, fresco e naturale.

La formula è delicata e non irritante, rispetta la barriera cutanea ed è arricchita con estratto di tè verde dalle proprietà antiossidanti e lenitive che aiuta a contrastare i radicali liberi e a mantenere la pelle più uniforme e sana nel tempo.

Ingredienti principali: estratto di tè verde, glicerina, vitamina E, olio di vinaccioli.

Modalità d’uso: applicare generosamente come ultimo step della routine mattutina su viso e collo, compresa la zona perioculare e lasciare assorbire completamente prima di applicare il make-up.

13. Photoderm Acquafluide di Bioderma

Il fluido solare Photoderm Acquafluide SPF50+ di Bioderma ad altissima protezione difende la pelle dai raggi UVA e UVB grazie alla tecnologia Sun Active Defense.

Ha una texture ultra-leggera, fresca e asciutta al tatto con polveri opacizzanti che aiutano a ridurre la lucidità e lasciano un finish invisibile.

Idrata fino a 8 ore, non unge, non appiccica e non è comedogenico per cui è perfetto anche come base trucco.

Las formula con 4 filtri UV selezionati e una protezione biologica brevettata, infine, aiutano a rafforzare le naturali difese della pelle contro lo stress ossidativo.

Ingredienti principali: glicerina, octocrilene.

Modalità d’uso: applicare generosamente sul pelle asciutta prima dell’esposizione al sole e riapplicare frequentemente.

14. Sun protection fluid di Kiko

La crema idratante Sun protection fluid SPF50 di Kiko protegge in modo efficace dai raggi UVA e UVB.

Ha una texture cremosa ma leggera per cui si assorbe in modo rapido, non unge e lascia la pelle morbida e confortevole.

Resistente all’acqua, è perfetta da portare con sé in montagna.

La formula arricchita con acido ialuronico e niacinamide aiuta a mantenere la pelle morbida e idratata.

È infine profumata con note esotiche di Monoi, dermatologcamente testata, non comedogenica e adatta a tutti i tipi di pelle.

Ingredienti principali: niacinamide, acido ialuronico.

Modalità d’uso: applicare generosamente in modo uniforme su viso e corpo prima dell’esposizione al sole e riapplicare spesso.

15. Sunscreen 360° di Heliocare

La crema solare viso ultra leggera Sunscreen 360° di Heliocare, oil free, protegge la pelle dai raggi UVB, UVA, grazie alla tecnologia brevettata ASPA-Fernblock+, un estratto vegetale, che difende la pelle dallo stress ossidativo e ne rinforza le barriere naturali.

Ha una texture non grassa e non appiccicosa che si assorbe rapidamente, riduce la lucidità e preserva l’idratazione e la funzione barriera cutanea.

Si tratta di un prodotto resistente all’acqua e al sudore, non comedogeno e ideale anche come base trucco.

Arricchita con filtri solari fisici e chimici, estratto di zenzero, vitamina E e B5, offre protezione completa e azione antiossidante

Ingredienti principali: estratti di zenzero, vitamina E, Fernblock+.

Modalità di utilizzo: agitare prima dell’uso e applicare generosamente e in modo uniforme 15–30 minuti prima dell’esposizione al sole, come ultimo step della routine.

16. Blur Sun Secure di SVR

La crema solare viso Blur Sun Secure SPF50+ di SVR offre una protezione molto alta dai raggi UVA e UVB, dalla luce visibile e dagli infrarossi, aiutando a prevenire l’invecchiamento cutaneo.

È adatta a tutti i tipi di pelle sensibile e ipersensibile al sole, anche per adolescenti e adulti. La sua texture in mousse è leggera, morbida, si distende facilmente e lascia un effetto opaco e uniforme.

Si tratta di un prodotto senza profumo, non comedogenico, molto resistente all’acqua e perfetto anche come base trucco e per l’uso quotidiano.

Ingredienti principali: niacinamide, vitamina E, estratto di crescione.

Modalità di utilizzo: applicare sul viso e sulle zone esposte prima dell’esposizione al sole, riapplicare durante la giornata.

17. Waterlover Sun Milk di Biotherm

La Waterlover Sun Milk SPF50+ di Biotherm è una crema solare per viso e corpo adatta a tutti i tipi di pelle, comprese le più sensibili.

Offre un’elevata protezione dai raggi UVA e UVB rispettando anche l’ambiente marino grazie alla sua formula eco-compatabile.

È arricchita con Life Plankton che aiuta a mantenere la pelle più forte, idratata e protetta e ha una texture fluida e ultra leggera che si assorbe rapidamente senza lasciare tracce.

Ingredienti principali: glicerina, vitamina E, life plankton.

Modalità di utilizzo: applicare su viso e corpo prima dell’esposizione evitando il contorno occhi, riapplicare durante la giornata per mantenere la protezione solare.

18. Sunscreen Stick di TaimeiMao

Tra i migliori prodotti per rapporto qualità-prezzo c'è lo stick solare viso Stick SPF 50+ di TaimeiMao che offre un'alta protezione. Si tratta di un prodotto adatto a tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili di viso, collo e braccia, che protegge contro i raggi UVA e UVB e aiuta a prevenire le scottature, l’invecchiamento cutaneo e gli arrossamenti.

Disponibile nelle fragranze rosa e gelsomino, ha una texture leggera, non grassa e rinfrescante che si assorbe facilmente senza lasciare residui. La sua formula idrata e nutre la pelle lasciandola morbida e protetta.

Ingredienti principali: ossido di zinco, burro di karitè.

Modalità di utilizzo: applicare in modo uniforme sul viso e sulle zone esposte al sole 15-30 minuti prima dell’esposizione, riapplicare poi ogni 2-3 ore.