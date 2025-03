video suggerito

Uno studio rivela quante volte al giorno bisognerebbe lavare i piedi Una ricerca ha evidenziato come la salute e l’igiene dei piedi sia più importante rispetto ad altre parti del corpo. In particolare si evidenzia come lavare i piedi più volte al giorno tenga lontani batteri che causano micosi e infezioni. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Servizio Sanitario Nazionale (NHS) del Regno Unito e il Centro per il Controllo delle Malattie (CDC) degli Stati Uniti consigliano di lavare i piedi quotidianamente con acqua e sapone. Sembra un'ovvietà, ma spesso l'igiene di questa parte del corpo è quella che trascuriamo di più. L'igiene dei piedi è importante anche per la prevenzione dei cattivi odori: la pianta del piede contiene 600 ghiandole sudoripare per ogni centimetro quadrato di pelle, più di qualsiasi altra regione del corpo. Sebbene il sudore di per sé non abbia odore consente ai batteri di proliferare.

Le aree della pelle più soggette a umidità, come i piedi, ospitano tanti batteri, soprattutto Corynebacterium e Staphylococcus, ad esempio. Questo è soltanto uno dei (tanti) buoni motivi per pulire i piedi. In uno studio del Fermentation Technology and Microbiology di Lodz in Polonia, i ricercatori hanno effettuato un tampone sulle piante dei piedi di 40 volontari. Hanno scoperto che il lavaggio dei piedi aveva un impatto significativo sul numero di batteri. Le persone che si lavavano i piedi due volte al giorno avevano circa 8.800 batteri per ogni centimetro quadrato di pelle. Coloro che hanno dichiarato di lavarsi ogni due giorni avevano oltre un milione di batteri per centimetro quadrato.

Tuttavia, il fatto che le piante dei piedi siano piene di vita microbica non significa che siano necessariamente maleodoranti o che ci sia da preoccuparsi. Come sempre, non è importante solo il numero, ma anche il tipo di batteri. Gli stafilococchi sono i protagonisti della produzione degli acidi grassi volatili (VFA) responsabili dell'odore dei piedi. In uno studio del 2014, i ricercatori hanno effettuato un tampone sui piedi di 16 soggetti e hanno scoperto che il 98,6% dei batteri presenti sulle piante dei piedi erano stafilococchi.

Leggi anche Perché il dentifricio non andrebbe risciacquato dopo che ci si lava i denti

Tuttavia, lavare i piedi non serve solo a prevenire il cattivo odore dei piedi. Molte malattie e problemi ai piedi possono essere prevenuti attraverso una buona igiene dei piedi. Secondo diversi esperti, il problema più comune è lo sviluppo del piede d'atleta, ossia un'infezione superficiale della pelle dei piedi causata da un fungo. I funghi che causano il piede d'atleta prosperano in ambienti caldi, bui e umidi, motivo per cui questa condizione colpisce più comunemente gli spazi tra le dita dei piedi.

Tenere i piedi puliti può anche prevenire le infezioni della pelle, come quelle causate dai batteri Staphylococcus o Pseudomonas. Nonostante questi batteri siano naturalmente presenti sulla pelle, se entrano in circolo attraverso un taglio possono portare a una grave infezione. Anche una piccola infezione da stafilococco può portare a eritemi. Anche se le infezioni cutanee possono verificarsi anche se si ha una buona igiene dei piedi, lavare regolarmente i piedi riduce il numero di batteri presenti.