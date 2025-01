video suggerito

Perché non abbiamo davvero bisogno dei deodoranti per tutto il corpo Usare i deodoranti su tutto il corpo è il trend del momento ma ne abbiamo davvero bisogno? Ecco il parere degli esperti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da diverso tempo stanno diventando sempre più popolari i deodoranti per il corpo, ovvero stick, creme e spray di grandi marchi che promettono di tenere a bada gli odori non solo sotto le ascelle ma anche in altre zone che tendono a produrre elevate quantità di sudore, un esempio? Le parti intime, solitamente a rischio cattivi odori perché più suscettibili alla crescita microbica. Quello che ci si chiede, però, è: servono davvero? Ecco per quale motivo, stando al parere degli esperti, potremmo farne tranquillamente a meno.

Come funzionano i deodoranti per il corpo

Usare i deodoranti per tutto il corpo è ormai la tendenza del momento e sono moltissimi coloro che sempre più spesso si rivolgono a brand famosi o a farmacie per acquistare il prodotto che meglio si adatta alle proprie esigenze. Non tutti, però, sanno come funzionano: contengono elementi in polvere che hanno la capacità di assorbire il sudore, come ad esempio la polvere di arrowroot, l'amido di tapioca e il carbonato di magnesio (naturalmente tutti mixati a delle fragranze che rendono il loro odore piacevole). L'unica differenza rispetto ai deodoranti tradizionali sta nel fatto che solitamente sono privi di sali di alluminio dal potere anti-traspirante. Il dottore Chris Adigun, dermatologo di Chapel Hill, North Carolina, ha spiegato che, essendo antimicrobitici, il loro effetto è ottimo e duraturo. Cosa significa? Aumentano il pH della pelle, rendendo l'ambiente meno acido e meno ospitale per i batteri che causano il cattivo odore.

Cos'è che causa il cattivo odore corporeo

Dal punto di vista biologico abbiamo bisogno davvero di questi deodoranti per il corpo nella nostra routine quitidiana? Secondo Chris Adigun, assolutamente no e il motivo molto semplice: "Non puzziamo ovunque. Ci sono ghiandole sudoripare in tutto il corpo ma solo una piccola parte di esse è responsabile del cattivo odore corporeo". Le ghiandole responsabili del cattivo odore sono le apocrine e si concentrano soprattutto sotto le ascelle e intorno all'inguine: rilasciano un sudore ricco di grassi e di proteine, creando un ambiente perfetto per la proliferazione dei batteri (che provoca l'odore pungente). Mantenere una buona igiene personale, però, basta a contrastare le puzze, dunque sarebbe bene limitare l'uso dei deodoranti per il corpo, soprattutto nelle zone sensibili come le parti intime, dove la pelle può facilmente irritarsi e arrossarsi, causando altri tipi di problemi.