video suggerito

Come proteggere la pelle quando si fa sport: i consigli dell’esperta Durante gli allenamenti all’aria aperta, la pelle può essere condizionata dal sudore e dagli agenti esterni presenti nell’aria: ecco come proteggerla. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando si fa attività fisica, specialmente all'aria aperta, il sudore e gli agenti esterni presenti nell'aria possono impattare sulla salute della pelle. Questa, infatti, può essere condizionata da polveri o detriti che provocano lesioni, sfregamenti o anche infezioni. Secondo quanto riporta Wanda Lauro, dermatologa, in un articolo pubblicato su Humanitas Salute, è possibile mettere in atto alcune accortezze per proteggere la pelle dai disturbi più comuni come eritemi solari o acne da sudore.

I consigli per proteggere la pelle dal sudore

Il sudore può condizionare la pelle perché ostruisce i pori favorendo la comparsa di irritazioni. Fare attività fisica all'aria aperta fa sudare: il sudore, se rimane a contatto con la pelle, può portare a infezioni cutanee. Per questo è necessario mettere in pratica piccoli accorgimenti per proteggere la pelle durante l'allenamento.

Innanzitutto, quando ci allena, è fondamentale struccarsi perché il trucco e il sudore insieme ostruiscono i pori. Quando si tratta di scegliere l'abbigliamento è sempre bene utilizzare tessuti traspiranti e tecnici per evitare irritazioni.

Leggi anche Sudare tanto con gli allenamenti cardio fa davvero bene alla salute?

D'inverno in molti tendono a non applicare sul viso la crema solare, ma è sbagliato: è necessario applicare la SPF per proteggersi dai raggi UV anche in inverno. Anche se viene spontaneo, poi, è importante non toccarsi il viso con le mani mentre si corre o ci si allena all'aria aperta.

Oltre a questi gesti, poi, anche l'alimentazione può contribuire a mantenere la pelle sana e a proteggerla da infezioni. Carote, pomodori e, in generale, la verdura sono alimenti ricchi di antossidanti come il betacarotene che consentono ossidare adeguatamente lo stress eliminando tossine dovute anche al contatto con l'aria aperta.