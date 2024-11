video suggerito

Perché si dovrebbe continuare a praticare attività fisica quando fa freddo Per quale motivo fa bene continuare ad allenarsi anche in inverno? Ecco la risposta dell’esperta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Manca meno di un mese all'inizio dell'inverno ma le temperature stanno già cominciando a diventare gelide, rendendo quasi impossibile qualsiasi attività all'aperto, da una semplice passeggiata allo sport. Complice il fatto che ora come ora il mare e la prova costume sembrano essere lontani anni luce, sono moltissimi coloro che approfittano del clima rigido per prendersi una pausa dall'attività fisica, sentendosi quasi "autorizzati" a concedersi un po' di relax mentre fuori incombe il freddo. La cosa che in pochi sanno è che in verità continuare a praticare attività fisica, anche all'aperto, ha moltissimi effetti positivi sulla salute: ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla questione.

Quante volte alla settimana bisogna allenarsi in inverno

La dottoressa Leana Wen della George Washington University è stata intervistata dalla CNN e ha rivelato per quale motivo sarebbe bene continuare a praticare attività fisica durante l'inverno. Innanzitutto, a prescindere dalla stagione in cui ci si trova, un adulto dovrebbe allenarsi almeno 150 minuti a settimana, naturalmente adeguando il workout in base alle proprie capacità ed esigenze (va benissimo anche la camminata veloce per 10-15 minuti al giorno). Così facendo, si riduce il rischio di mortalità e il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari in età avanzata.

Le precauzioni da prendere quando si fa sport all'aperto in inverno

È meglio fare sport al chiuso o all'aperto in inverno? Entrambe le alternative sono valide, l'importante è che ci si alleni con costanza. Certo, praticare attività fisica indoor è l'ideale se si soffre il freddo, ma chi non ama la palestra e gli spazi chiusi può anche farlo all'aperto, a patto che prenda alcune precauzioni, dal controllare il meteo all'usare abbigliamento tecnico, dal rimanere idratati al non allontanarsi troppo da casa o dall'auto, in modo da rientrare subito in caso di necessità. Naturalmente in caso di età avanzata o di presenza di patologie croniche, sarebbe bene chiedere consiglio al medico prima di darsi al jogging all'aria aperta.