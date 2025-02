video suggerito

Perché l’abbigliamento sportivo più costoso non è sempre quello migliore Quale abbigliamento scegliere per darsi all’attività fisica? Ecco per quale motivo spesso gli abiti sportivi più costosi non sono quelli consigliati. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con l'inizio di un nuovo anno a tutti viene voglia di "mettersi in riga" dicendo addio alle abitudini sbagliate e poco sane, la prima cosa da fare per trasformare in realtà il proposito? Dare il via a un regime alimentare regolare e cominciare a praticare attività fisica. In molti, però, credono che per fare sport servano necessariamente degli abiti tecnici e, scoraggiati dal costo dei capi, provano a rimandare l'iscrizione in palestra. Ora è arrivato il momento di dire addio alle scuse: ecco lo studio che dimostra perché gli abiti sportivi più costosi non sono sempre quelli migliori.

Gli indumenti sportivi da evitare

Sebbene gli indumenti tecnici per l'esercizio fisico possano sembrare un investimento utile, non sono strettamente necessari per fare sport. A dimostrarlo sono stati dei recenti studi condotti presso l'Università dell'Illinois di Chicago, secondo i quali i requisiti necessari per darsi all'attività sportiva sono altri. "Se ti alleni puramente per divertimento o per essere più attivo, avere indumenti specifici non è la cosa più importante. Si possono soddisfare i criteri minimi anche con gli abiti che si hanno già, basta che siano comodi, non troppo stretti e non troppo larghi", ha spiegato il dottore Joel Hardwick, uno dei principali autori dello studio. Da evitare assolutamente sono quelli che di solito vengono sponsorizzati come abiti sportivi (e che vengono venduti a cifre elevate): il più delle volte contengono alti livelli di bisfenolo A, una sostanza chimica sintetica che altera i livelli ormonali. Solitamente presente in presente in calze, reggiseni sportivi e magliette sportive, potrebbe causare danni alla salute e alla pelle. Da evitare, anche il poliestere con spandex.

Come scegliere gli abiti per fare sport

Se si fa attività fisica all'aperto, si possono semplicemente scegliere gli indumenti più comodi che già si hanno nel proprio armadio, facendo però bene attenzione al clima e ad altre condizioni meteorologiche. In questi casi sono da evitare gli abiti di cotone, tessuto che assorbe l'umidità, trattenendola sulla pelle, surriscaldando il corpo quando fa caldo e mettendolo a rischio congelamento quando fa freddo. I capi sintetici, al contrario, sono la soluzione ideale per lo sport all'aperto, magari anche a "più strati", così da non avere problemi col freddo. Le scarpe sono fondamentali per evitare infortuni e migliorare le prestazioni, va scelto un modello specifico rispetto all'attività praticata ma alternativa anche una semplice variante sportiva "multiuso". Gli unici indumenti su cui si può pensare di fare un piccolo investimento? I leggings e i reggiseni sportivi, l'ideale per avere un maggiore comfort durante il movimento.