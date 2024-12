Perché a Natale andrebbero evitati i regali a tema fitness

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Natale 2024 si avvicina e tutti hanno ormai cominciato a pensare ai possibili regali da far trovare sotto l'albero ai familiari e alle persone care. Al di là dei classici pigiami, delle calde pantofole e delle sciarpe invernali, tra i doni più gettonati delle feste ci sono sempre quelli a tema fitness, dai tappetini per lo yoga ai pesi per allenarsi in casa, fino ad arrivare ai completini da palestra o alle scarpe da corsa. Secondo gli esperti, però, dei pensierini simili andrebbero assolutamente evitati, soprattutto nel periodo delle festività, quando per tradizione ci si concede qualche strappo in più alla regola in fatto di dieta: ecco cosa bisogna chiedersi prima di acquistare un regalo legato allo sport.

I messaggi "nascosti" nei regali a tema fitness

Scarpe da running, abbonamento in palestra o un tappetino da yoga: i regali a tema fitness sono diventati super richiesti a Natale da qualche anno a questa parte. Sebbene a primo impatto vengano associati a uno stile di vita healthy, nonché a uno stato di totale benessere fisico e mentale, in verità potrebbero rivelarsi non troppo lusinghieri per le persone che li ricevono. Visto che allenarsi è ormai legato quasi esclusivamente alla perdita di peso, fare un dono da usare per praticare attività fisica potrebbe sottintendere un messaggio di body shaming mal celato, risultando offensivo per chi si ritrova a spacchettarlo sotto l'albero.

I rischi dei regali di Natale legati allo sport

Leslie Schilling, dietologa di Las Vegas specializzata in nutrizione sportiva e recupero da disturbi alimentari, ha analizzato più da vicino la questione. Secondo lei, anche quando fatti con le migliori intenzioni, i regali di Natale legati a sport e nutrizione potrebbero sottintendere che si desidera un cambiamento estetico nel destinatario del dono. I rischi sono ancora più alti quando si regalano pesi e abbonamenti in palestra agli adolescenti, che di solito hanno un'immagine di sé particolarmente vulnerabile. Quando ci si dà allo shopping natalizio, dunque, bisogna avere ben presente il fatto che il fitness e la percezione del proprio corpo sono qualcosa di estremamente personale: a meno che non ci si trovi di fronte un vero appassionato, sarebbe bene evitare dei regali di Natale di questo genere per non andare a intaccare l'autostima altrui.