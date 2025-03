Sudare tanto con gli allenamenti cardio fa davvero bene alla salute?

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Gli allenamenti cardio, quelli ad alta intensità che fanno sudare molto sono i più gettonati del momento e il motivo è molto semplice: favoriscono il dimagrimento, permettendo al corpo di bruciare molte calorie in poco tempo. L'unico piccolo "inconveniente"? Alzano la temperatura corporea ed è chiaro che con l'arrivo delle giornate sempre più calde diventano difficilmente gestibili. In quanti sanno che non sempre sudare in modo copioso durante un workout fa bene alla salute?

Cosa significa sudare in modo "intelligente"

Cosa succede al corpo durante un allenamento cardio? Il flusso sanguigno aumenta, il tessuto muscolare si riscalda, la temperatura corporea aumenta e si bruciano più calorie rispetto a un workout a temperatura "normale". Come se non bastasse, si hanno anche dei benefici mentali, visto che col calore il corpo rilascia più endorfine. La cosa che in pochi sanno, però, è che la maggiore produzione di sudore non sempre garantisce i risultati sperati, la verità è che bisogna sudare in modo "intelligente". Cosa significa? Che spesso le alte temperature finiscono per aumentare lo sforzo fisiologico, provocando la diminuzione della qualità e dell'intensità dell'esercizio in sé.

Cosa fare prima e dopo un allenamento cardio

Tra i rischi degli allenamenti cardio che aumentano la temperatura del corpo ci sono disidratazione, possibili colpi di calore, svenimenti o problemi cardiaci. Prima di cominciare una lezione, dunque, sarebbe bene bere molto, continuando a farlo anche al termine dell'attività, così da reintegrale i liquidi. Attenzione, inoltre, ai segnali di allarme inviati dal corpo quando non riesce a gestire il caldo, ovvero vertigini, nausea, confusione, tachicardia o affaticamento. Nel caso in cui compaiano dolori forti a torace, articolazioni e muscoli, bisogna fermarsi immediatamente e consultare un medico. Per raggiungere i risultati sperati con l'attività fisica è bene praticarla regolarmente ma senza esagerare o sfidare i propri limiti: il fatto che un allenamento sia di tendenza non significa sempre che sia adeguato alle proprie esigenze.