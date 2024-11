Fare pipì sotto la doccia non è antigienico: la rivelazione scientifica

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Uno dei più grandi tabù legati alla normale vita quotidiana? Molte persone fanno pipì nella doccia ma il più delle volte provano un certo imbarazzo a dichiararlo pubblicamente, visto che l'abitudine viene considerata non solo antigienica ma anche potenzialmente pericolosa per il sistema idraulico domestico (l'urina contiene infatti sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i tubi). Di recente, però, la scienza è intervenuta sulla questione, svelando la verità dietro un argomento di cui di solito ci si vergogna a parlare: ecco quali sono i vantaggi e gli svantaggi di una simile usanza.

Fare pipi nella doccia è un'abitudine sana o poco igienica?

Che si appartenga alla categoria di persone che trovano poco igienico fare pipì nella doccia o che lo si faccia regolarmente, non importa, a dare un parere scientifico sulla questione è stata la dottoressa Karyn Eilber, professoressa di urologia al Cedars-Sinai di Los Angeles. Stando a quanto dichiarato in un'intervista che ha rilasciato alla CNN, si tratterebbe di un'abitudine sicura sia per gli uomini che per le donne, che inoltre non avrebbe alcun effetto sugli scarichi casalinghi. Scegliere o meno di farlo è legato a delle preferenze personali, come ad esempio al fatto che non si vuole associare un luogo in cui ci si lava all'urina.

I pro e i rischi dell'urinare in doccia

Secondo il dottore David Shusterman, urologo e primario presso il Modern Urologist di New York, ci sarebbe un unico effetto negativo del fare pipì in piedi, dunque sotto la doccia, e si verificherebbe solo nelle donne: la posizione eretta non consentirebbe ai muscoli del pavimento pelvico di rilassarsi, causando sforzi eccessivi e uno svuotamento incompleto della vescica. Una possibile soluzione al problema sarebbe usare dell'acqua calda, così da rilassare i muscoli pelvici naturalmente. Per il resto non si tratta di un'abitudine poco salutare che espone alla contaminazione dei batteri: l'acqua lava via l'urina anche all'interno dei bagni pubblici, dunque le possibilità di rischio sono molto basse. Diverso è il caso dei bagni e degli idromassaggi, dove invece l'acqua ristagna, favorendo la proliferazione dei batteri. In quanti si lasceranno "convincere" dalle parole degli esperti?