video suggerito

Perché ti svegli nella notte per fare pipì (no, non è sempre legato a quanto hai bevuto) A chi non è mai capitato di svegliarsi nel cuore della notte per fare pipì? Non si tratta sempre di una conseguenza dell’aver bevuto troppo prima di andare a dormire: ecco cosa potrebbe causare il fenomeno. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A chi non è mai capitato di svegliarsi in piena notte per andare a fare la pipì? Si tratta di un’abitudine molto più comune di quanto si possa credere, che però in alcuni casi rovina in modo evidente la qualità del sonno, visto che dopo essere tornati dal bagno non tutti riescono a riaddormentarsi con facilità. La cosa che in pochi sanno, però, è che il risveglio non sempre viene causato dallo stimolo vero e proprio, a volte il fenomeno è legato ad altre problematiche che non andrebbero sottovalutate: ecco quali potrebbero essere i motivi.

Mangiare e bere almeno 2 ore prima di dormire

La maggior parte di noi crede che svegliarsi in piena notte per urinare sia un problema di vescica ma la verità è che non è sempre così. Cibi e bevande consumate prima di andare a dormire, cambiamenti ormonali, farmaci e disturbi del sonno non diagnosticato: queste potrebbero essere solo alcune delle cause che provocano lo stimolo di andare in bagno durante le ore del riposo. Per limitare al minimo il fenomeno, dunque, sarebbe bene cominciare dall’alimentazione: no ad alcolici a tarda serata, no a tisane rilassanti e a cibi ricchi di acqua. Nel caso in cui si vogliano consumare, sarebbe bene farlo almeno due ore prima di mettersi a letto.

Cos'è la nicturia e perché è preoccupante

A provocare lo stimolo notturno di andare in bagno potrebbero essere anche i cambiamenti ormonali dovuti all’avanzare dell’età: il corpo umano, infatti, col passare del tempo produce sempre meno ormone antidiuretico (ADH), ovvero l’ormone che segnala ai reni di trattenere l’urina nella notte. Con l’ADH più basso, i reni producono più pipì durante il sonno, cosa che causa i frequenti risvegli. Potrebbe, infine, trattarsi anche di un disturbo del sonno. Viene chiamato nicturia e non è legato solo all’età avanzata, anzi, potrebbe segnalare dei problemi di salute più profondi come ipertensione, diabete e apnea notturna. Se la nicturia persiste nonostante i cambiamenti nello stile di vita, sarebbe bene parlarne con uno specialista, così da capire se esistono problemi sottostanti.