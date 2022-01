Alessia Marcuzzi smentisce il ritorno a Mediaset: “Tornerò quando sarò pronta” La conduttrice smentisce le indiscrezioni su un suo ritorno a Le Iene a stretto giro, lo fa con un video pubblicato sui social.

A cura di Andrea Parrella

Alessia Marcuzzi smentisce il suo ritorno a Mediaset. La conduttrice, che proprio all'inizio di questa stagione ha salutato l'azienda che le ha dato i natali professionali, dicendo sostanzialmente di volere prendere un periodo di pausa. Nelle scorse ore un'indiscrezione lanciata da Dagospia ha prospettato un ritorno di Alessia Marcuzzi a Mediaset in tempi record, proprio a Le Iene che aveva lasciato alcuni mesi fa.

Così Alessia Marcuzzi ha commentato direttamente sui social l'indiscrezione, ripubblicando un video già postato nei mesi scorsi, quando i suoi fan le avevano chiesto quando sarebbe tornata in Tv: "Una domanda che mi avete fatto in tanti – dice Marcuzzi – Anche voi mi mancate un sacco, tornerò quando sarò pronta".

L'indiscrezione sul ritorno di Alessia Marcuzzi

Secondo quanto riporta Dagospia, sarebbe in programma un rientro in pompa magna per Alessia Marcuzzi a Mediaset. A lei non solo verrebbe affidata la conduzione del programma di Davide Parenti di cui è stata al timone già per parecchi anni, ma poi sarebbero in cantiere altre trasmissioni da affidarle. Un ritorno sulle reti da protagonista, insomma, con un ruolo di primo piano di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato della Mediaset e uno dei volti di punta dell'emittente possa essersi trovato un nuovo accordo, che avrebbe fatto di tutto per farla tornare.

L'addio a Mediaset di Alessia Marcuzzi

Lo scorso giugno Alessia Marcuzzi aveva dichiarato apertamente di voler cambiare percorso professionale e non sentirsi totalmente rappresentata dai programmi che le erano stati proposto in questi ultimi anni, pur non rinnegando la sua carriera e il successo ottenuto proprio grazie ad alcune trasmissioni iconiche della rete. Ciò non toglie che in quell'occasione, pur ufficializzando il suo addio, fu proprio Pier Silvio Berlusconi a sottolineare quanto la conduttrice fosse una delle colonne portanti della Mediaset e che, in qualsiasi momento avesse voluto, quella del Biscione sarebbe stata sempre "casa sua".