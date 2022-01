“Alessia Marcuzzi ritorna a Mediaset dopo l’addio dello scorso giugno” Si rincorrono le voci di un possibile ritorno a Mediaset di Alessia Marcuzzi, dopo che lo scorso giugno la showgirl aveva annunciato il suo addio all’emittente, desiderando cambiare il suo percorso professionale. Al momento, però, nessuna conferma dalla showgirl.

A cura di Ilaria Costabile

Se è vero il detto per cui "si torna sempre dove si è stati bene", deve essere venuto in mente in più d'una occasione ad Alessia Marcuzzi che, stando a quanto riporta Dagospia, sembra sia pronta per ritornare in veste di conduttrice a Mediaset, dopo il solenne addio della scorsa estate. Si tratta al momento di indiscrezioni che aspettano ancora di essere confermate, ma aleggia da qualche tempo l'idea che il rientro nel palinsesto del Biscione possa avvenire prima di quanto si pensi, ovvero con la nuova stagione de Le Iene in onda a partire dal prossimo 9 febbraio.

L'indiscrezione sul ritorno di Alessia Marcuzzi

Secondo quanto riporta la testata diretta da Roberto D'Agostino, si prospetta un rientro in pompa magna per la showgirl a cui, non solo sarebbe affidata la conduzione del programma di Davide Parenti di cui è stata al timone già per parecchi anni, ma poi sarebbero in cantiere altre trasmissioni da affidarle. Insomma, un ritorno sulle reti da protagonista che, però, al momento, non trova riscontro in qualche conferma da parte della diretta interessata che, infatti, sui social continua ad occuparsi della sua linea di cosmetici e prodotti per la cura della pelle. Sembrerebbe, quindi, che tra Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato della Mediaset e uno dei volti di punta dell'emittente possa essersi trovato un nuovo accordo.

Nicola Savino e Alessia Marcussi, Le Iene 2021

L'addio a Mediaset

Usare il condizionale è obbligatorio, dal momento che lo scorso giugno Alessia Marcuzzi aveva dichiarato apertamente di voler cambiare percorso professionale e non sentirsi totalmente rappresentata dai programmi che le erano stati proposto in questi ultimi anni, pur non rinnegando la sua carriera e il successo ottenuto proprio grazie ad alcune trasmissioni iconiche della rete. Ciò non toglie che in quell'occasione, pur ufficializzando il suo addio, fu proprio Pier Silvio Berlusconi a sottolineare quanto la conduttrice fosse una delle colonne portanti della Mediaset e che, in qualsiasi momento avesse voluto, quella del Biscione sarebbe stata sempre "casa sua".