Alessia Marcuzzi vola in Sicilia: il primo bikini della vacanza è a effetto nudo Alessia Marcuzzi in Sicilia ha sfoggiato l’intramontabile bikini nude, un modello glamour che non passa mai di moda: è il must have di questa estate.

A cura di Giusy Dente

Alessia Marcuzzi in Ele Collection

Alessia Marcuzzi presto potrebbe fare ritorno in tv. La conduttrice si è presa una lunga pausa dal piccolo schermo, messo da parte in attesa di progetti realmente adatti a lei e coinvolgenti, in cui poter dare il meglio di sé. Sembra che all'orizzonte ci sia un contratto con la Rai, ma sono solo voci di corridoio che non sono state confermate dalla diretta interessata né dall'emittente televisiva. In questi mesi, comunque, non è stata di certo con le mani in mano: impossibile, per una persona così creativa e attiva come lei! Si è completamente dedicata all'imprenditoria, portando avanti un brand di cosmetici e uno di borse. Ovviamente ha anche avuto modo di passare più tempo in famiglia: al momento, si trova coi suoi cari in Sicilia.

Le vacanze di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è tornata in Sicilia, una delle sue mete preferite. Qualche mese fa era volata sull'isola per realizzare la nuova campagna pubblicitaria del suo brand di accessori: con un look rosa cipria e sandali alla schiava aveva anticipato l'estate. Adesso sta viaggiando con la famiglia tra Siracusa e Ragusa. Il primo look vacanziero è stato un tubino ruggine abbinato nuovamente a sandali alla schiava, il must dei suoi outfit estivi. Immancabile anche stavolta la tracolla del suo marchio Marks & Angels. Ma come ogni vacanza al mare che si rispetti, non possono mancare i costumi in valigia.

Alessia Marcuzzi in Ele Collection

Alessia Marcuzzi in bikini

Alessia Marcuzzi è sempre di tendenza, anche in spiaggia: segue le mode del momento, ma sa anche lanciarne di proprie, magari ripescando mode del passato. Lo ha fatto, per esempio, rilanciando la stampa bandana che era tanto in voga negli anni Novanta. E mentre oggi spopolano i costumi coordinati, lei in vacanza alle Maldive ha riproposto il due pezzi spezzato, dando così un tocco più personale all'outfit.

Alessia Marcuzzi in Ele Collection

Pur apprezzando anche il costume intero, è sicuramente il bikini il must dei suoi look balneari. L'ultimo, è un modello intramontabile, nella tonalità del momento: infatti il nude è il colore moda per la Primavera/Estate 2022. Se ne è lasciata affascinare anche Ambra Angiolini, che ha scelto un bikini effetto "seconda pelle" per inaugurare l'estate. Fan dell'effetto nudo è anche Elisabetta Canalis, che lo ha sfoggiato in spiaggia a Malibu: perfetto per esaltare l'abbronzatura.

in foto: bikini Ele Collection

La conduttrice ha scelto un due pezzi nude di Ele Collection, luxury brand specializzato in lingerie e beachwear di cui in passato ha già indossato le creazioni. Il modello si chiama Ava Blush e costa 128 euro: è composto da top con scollo tondo e incroci sulla schiena, slip con laccetti regolabili. È un must estivo che non passa mai di moda, perfetto per chi cerca qualcosa di basic ma al tempo stesso glamour e femminile.