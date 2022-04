Il nude è il colore moda per la Primavera/Estate 2022: come indossarlo e come abbinarlo Da Fendi a Burberry, le passerelle Primavera/estate 2022 rilanciano i look effetto seconda pelle. Il nude, chiaro e luminoso, è perfetto i look di primavera: a seconda degli abbinamenti può diventare molto sexy o molto chic.

A cura di Beatrice Manca

Michael Kors Collection, DROMe, Tod’s

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Primavera/Estate 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Beige, nudo o color carne: tra i colori moda della Primavera/Estate 2022 torna la tinta più impegnativa (e chic) dell'arcobaleno. Non un vero colore, in realtà: il nudo non veste, scopre. Richiama la pelle e la carnalità ed è sensuale nel suo essere indefinito, morbido, evanescente. Sulle passerelle estive abbiamo visto un trionfo di abiti effetto secondo pelle: da Burberry a Tod's, da Fendi fino a Chloé, la moda vuole sfatare il mito secondo cui il color nudo non dona praticamente a nessuno. Anzi, le sfumature si moltiplicano per includere ogni tipo di carnagione, non solo quelle chiare. Ecco come indossare il color nude seguendo le tendenze viste in passerella.

Come abbinare il colore nude per la moda Primavera/Estate 2022

Premessa: il nudo non è un colore, ma un'intera palette che incontra e abbraccia la carnagione di chi lo indossa. Associare il color carne al rosa è uno stereotipo che la moda vuole superare, proponendo tutte le sfumature della pelle, dalle più chiare alle più scure. Qualunque sia la vostra nuance preferita, le passerelle non hanno dubbi: il modo più chic di indossare il nudo è in versione full color, dalla testa ai piedi, con accessori neri o cuoio.

Abito e soprabito nude, Tod’s

La palette nude è per definizione neutra, quindi perfetta per smorzare l'intensità di tinte pop e neon: provate la più semplice giacca nude con un top in una tinta fluo o con accessori animalier, per un look audace e raffinato al tempo stesso.

Leggi anche La camicia di jeans è la protagonista dei look di primavera: gli abbinamenti di tendenza

Completo nude, DROMe

Come indossare il nude: i look a cui ispirarsi per la Primavera/Estate 2022

Il color nude è affascinante perché ha una doppia anima: quella raffinata del beige e quella sensuale della nudità. Sulle passerelle PRimaverA/Estate 2022 queste due anime convivono: Chloé propone completi dal taglio minimal, la risposta estiva al classico completo nero.

Il completo beige di Chloé

Dal lato opposto c'è la sensualità dell'effeto vedo-non-vedo, interpretato con maestria da N°21: lo stilista Alessandro Dell'Acqua è un cultore del color nude, anticipando di anni l'attuale tendenza. Durante la sfilata estiva ha proposto camicie e pantaloni quasi trasparenti, dalla consistenza di un soffio di vento, abbinati a accessori bold color vinaccia.

Pantaloni e camicia nude, N°21

Il significato del color nude

Innocente e malizioso, avvolgente e sensuale: il color nude è sempre stato un tabù nella moda, tornando protagonista solo nelle ultime stagione come simbolo di liberazione del corpo. Ovviamente porta con sé una carica sensuale: basti pensare alle Kardashian, che ne hanno fatto il loro manifesto e lo indossano anche sulla locandina della nuova stagione. Ma non è l'unico significato di questa tinta: il nude è il nuovo nero, icona assoluta dell'understatement, cioé l'arte di non dare troppo nell'occhio e di non essere mai fuori luogo. Non ci sono dubbi: questa primavera ci metteremo (letteralmente) a nudo!